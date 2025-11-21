Казанский съезд расширили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершены работы по расширению Казанского съезда на участке от Гребного канала до Георгиевского съезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам первого заместителя генерального директора МКУ "ГУММиД" Ильи Курапова, на участке обустроена дополнительная полоса в направлении Речного вокзала. В рамках работ подрядчик перенес опоры освещения, модернизировал светофорный объект и установил новые дождеприемники и ливневую канализацию. На дороге уже нанесена разметка, движение по ней осуществляется в полном объеме.

В МКУ "ЦОДД" добавили, что участок Казанского съезда ранее был перегружен из-за слияния двух потоков транспорта — с Гребного канала и самого съезда. Низкая пропускная способность вызывала регулярные заторы.

"Теперь выделена отдельная полоса для поворота налево. Благодаря этому удалось снизить заторовые ситуации, в перспективе — уменьшить аварийность и повысить безопасность дорожного движения", — отметил ведущий инженер МКУ Дмитрий Мацкевич.

Отметим, что на реализацию проекта было выделено 18,6 млн рублей.

В мэрии добавили, что работы по ремонту дорог, запланированные по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" на 2025 год полностью завершены.

Ранее сообщалось, что объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе.