Ирина Григорьева претендует на пост главы КСП Нижегородской области Политика

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Кандидатура Ирины Григорьевой предложена на должность председателя Контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своём телеграм-канале.

По его словам, представление состоялось в Москве на заседании Квалификационной комиссии Счётной палаты Российской Федерации.

Как отметил Люлин, Ирина Александровна имеет многолетний опыт работы в Министерстве финансов Нижегородской области. За время своей профессиональной деятельности она инициировала ряд изменений, направленных на повышение эффективности администрирования бюджетных средств.

Председатель нижегородского Заксобрания подчеркнул, что члены комиссии Счётной палаты РФ единогласно поддержали кандидатуру Григорьевой.

Окончательное решение о назначении нового руководителя Контрольно-счётной палаты региона примут депутаты регионального парламента в декабре.

Ранее сообщалось, что председатель Контрольно-счётной палаты Нижегородской области Елена Букарева останется на посту до завершения текущего года.