Нижегородцев предупредили о новом заразном вирусе

Заразный вирус, на который жалуются москвичи, накроет и Нижегородскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал медицинский эксперт Алексей Никонов.
У заболевших этим вирусом наблюдаются высокая температура, сильный кашель, ломота в теле и слабость. Симптомы держатся до пяти дней, как при гриппе.
"И даже сильная боль в ушах умещается в классическую картину вирусного заболевания, ничего странного", - отметил главред медпортала "Стационар-пресс".
Никонов уточнил, что среди его знакомых уже многие ушли на больничный.
По данным Роспотребнадзора, в стране растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чаще всего у больных выявляются штаммы гриппа H1N1 и H3N2. Кроме того, растет заболеваемость коронавирусом, но медленно.
Ранее сообщалось, что на карантин по ОРВИ закрылись школа и три детсада в Нижегородской области.
Также была информация, что этой осенью нижегородцам угрожают гонконгский грипп и новые штаммы коронавируса.
