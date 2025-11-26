Нижегородцев предупредили о новом заразном вирусе Общество

Фото: Александр Воложанин

Заразный вирус, на который жалуются москвичи, накроет и Нижегородскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал медицинский эксперт Алексей Никонов.

У заболевших этим вирусом наблюдаются высокая температура, сильный кашель, ломота в теле и слабость. Симптомы держатся до пяти дней, как при гриппе.

"И даже сильная боль в ушах умещается в классическую картину вирусного заболевания, ничего странного", - отметил главред медпортала "Стационар-пресс".

Никонов уточнил, что среди его знакомых уже многие ушли на больничный.

По данным Роспотребнадзора, в стране растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чаще всего у больных выявляются штаммы гриппа H1N1 и H3N2. Кроме того, растет заболеваемость коронавирусом, но медленно.

Ранее сообщалось, что на карантин по ОРВИ закрылись школа и три детсада в Нижегородской области.

Также была информация, что этой осенью нижегородцам угрожают гонконгский грипп и новые штаммы коронавируса.