Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин по ОРВИ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за неделю с 10 по 16 ноября 2025 года зарегистрировано около 13 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, эпидемические пороги в регионе не превышены. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным мониторинга, за неделю было обследовано порядка 12 тысяч человек. Среди выявленных возбудителей доминируют риновирус и микоплазма. Также зафиксированы случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами, аденовирусами, сезонными коронавирусами и парагриппом. Отмечается циркуляция вирусов гриппа.

На 19 ноября из-за ОРВИ полностью закрыты одна школа и три детских садах. Еще в 20 школах на карантин ушли ученики 53 классов. Частично приостановлен учебно-воспитательный процесс в 50 детсадах (63 группы).

В образовательных организациях введены усиленные меры профилактики: проводится дезинфекция по "вирусному" режиму, действует "утренний фильтр", используются бактерицидные облучатели, регулярно проветриваются помещения.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года нижегородцы купили противовирусных препаратов на 773,5 млн рублей.