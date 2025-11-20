Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 18:03В Краснобаковском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
20 ноября 2025 17:40Нижегородские школьники рассказали о поездке в Санкт-Петербург
20 ноября 2025 17:34Андрей Воробьёв рассказал о модернизации колледжей Подмосковья
20 ноября 2025 17:28Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин по ОРВИ
20 ноября 2025 17:26Евгений Семенов: "Идея русской Свободы понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма"
20 ноября 2025 17:24Эксперты предложили свое видение памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 17:00Ветер повалил ограждение на стройке новой канатки в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 16:17В Госдуме предложили ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
20 ноября 2025 15:10Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ
Общество

Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин по ОРВИ

20 ноября 2025 17:28 Общество
Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин из-за вспышки ОРВИ

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за неделю с 10 по 16 ноября 2025 года зарегистрировано около 13 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, эпидемические пороги в регионе не превышены. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

По данным мониторинга, за неделю было обследовано порядка 12 тысяч человек. Среди выявленных возбудителей доминируют риновирус и микоплазма. Также зафиксированы случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами, аденовирусами, сезонными коронавирусами и парагриппом. Отмечается циркуляция вирусов гриппа.

На 19 ноября из-за ОРВИ полностью закрыты одна школа и три детских садах. Еще в 20 школах на карантин ушли ученики 53 классов. Частично приостановлен учебно-воспитательный процесс в 50 детсадах (63 группы). 

В образовательных организациях введены усиленные меры профилактики: проводится дезинфекция по "вирусному" режиму, действует "утренний фильтр", используются бактерицидные облучатели, регулярно проветриваются помещения.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года нижегородцы купили противовирусных препаратов на 773,5 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2025 12:00Нижегородцев предупредили об опасности злоупотребления антибиотиками
06 ноября 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как избежать аэроотита при полетах
21 октября 2025 13:00Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных