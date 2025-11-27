Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 ноября 2025 11:28ЗСНО единогласно поддержало обращение к Володину по алкоголю
26 ноября 2025 17:26Эксперты подвели итоги прямой линии губернатора Глеба Никитина
26 ноября 2025 15:14Фельдман: "Города, которые посещают туристы, должны получать ресурсы на поддержание своей красоты"
26 ноября 2025 14:19Более 6 500 вопросов поступило на прямую линию с Глебом Никитиным
26 ноября 2025 12:12Глава Городца предложил изымать у подростков мототехнику для СВО
26 ноября 2025 11:15Евгений Люлин: "Губернатор показал блестящее знание ситуации в регионе"
26 ноября 2025 10:59Ирина Григорьева претендует на пост главы КСП Нижегородской области
25 ноября 2025 11:15Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов"
24 ноября 2025 18:02Букарева продолжит исполнять обязанности председателя КСП до конца года
24 ноября 2025 14:42Стартовал второй учебный модуль программы "Герои. Нижегородская область"
Политика

ЗСНО единогласно поддержало обращение к Володину по алкоголю

27 ноября 2025 11:28 Политика
ЗСНО единогласно поддержало обращение к Володину по алкоголю

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали проект обращения в Госдуму по вопросам ужесточения продажи алкоголя на заседании 27 ноября, передает НИА "Нижний Новгород".

Как рассказал председатель комитета ЗСНО по экономике Игорь Норенков, в течение года от регионального парламента было направлено несколько запросов в профильные федеральные министерства и ведомства, однако четких ответов получено не было.

Также, по словам парламентария, причиной обращения в Госдуму являются многочисленные данные о нарушениях при торговле спиртным в районах Нижегородской области.

В итоге парламентарии единогласно проголосовали за проект обращения в Госдуму по данному вопросу (43 - за, 0 - против).

Напомним, что одной из главных целей обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину депутаты ЗСНО назвали необходимость борьбы с нелегальной торговлей алкоголем.

Ранее сообщалось, что почти 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Законодательное собрание Законопроекты
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 10:29Названы самые пьющие районы Нижнего Новгорода
03 октября 2025 16:50Торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижнем Новгороде
25 августа 2025 18:30Нижегородские власти дорабатывают законопроект об ограничении продажи алкоголя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных