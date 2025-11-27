ЗСНО единогласно поддержало обращение к Володину по алкоголю

Депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали проект обращения в Госдуму по вопросам ужесточения продажи алкоголя на заседании 27 ноября, передает НИА "Нижний Новгород".
Как рассказал председатель комитета ЗСНО по экономике Игорь Норенков, в течение года от регионального парламента было направлено несколько запросов в профильные федеральные министерства и ведомства, однако четких ответов получено не было.
Также, по словам парламентария, причиной обращения в Госдуму являются многочисленные данные о нарушениях при торговле спиртным в районах Нижегородской области.
В итоге парламентарии единогласно проголосовали за проект обращения в Госдуму по данному вопросу (43 - за, 0 - против).
Напомним, что одной из главных целей обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину депутаты ЗСНО назвали необходимость борьбы с нелегальной торговлей алкоголем.
Ранее сообщалось, что почти 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области.
