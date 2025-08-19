Нижегородского бойца СВО посмертно наградили Орденом Мужества Общество

Фото: администрация Нижегородского района

Семье погибшего участника СВО Евгения Малова передали Орден Мужества и Медаль Жукова. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

По ее данным, церемония вручения государственных наград прошла в здании администрации. Орден Мужества и Медаль Жукова передали родным героя глава района Алексей Рыболовлев и помощник начальника отделения мобилизации Советского и Нижегородского районов Элеонора Любимова.

Как отметил Алексей Рыболовлев, Евгений Малов стал примером самоотверженности и мужества.

"Евгений Иванович является примером отваги и храбрости для всех нас, особенно — для подрастающего поколения. Мы искренне благодарны ему за проявленный героизм", — сказал он.

Элеонора Любимова также выразила признательность за подвиг военнослужащего.

"Мы будем помнить воина, проявившего невероятное мужество и совершившего подвиг ради своей Родины. Мы гордимся стойкостью и смелостью наших солдат!" — отметила она.

Ранее сообщалось, что орден Мужества передали семье погибшего на СВО Сергея Смирнова.