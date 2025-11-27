ХК "Старт" обыграл "Кузбасс" в первом домашнем матче сезона Спорт

Фото: ХК "Старт"

Хоккеисты нижегородского "Старта" одержали первую победу в чемпионате России, обыграв действующего чемпиона страны — кемеровский "Кузбасс". Встреча прошла 26 ноября на стадионе "Труд" и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

"Старт" активно начал матч. Уже в начале встречи два мяча забил Денис Игошин. Гости ответили, но нижегородцы снова увеличили отрыв благодаря голу Анатолия Голубкова — 3:1. До перерыва "Кузбасс" сократил отставание, но Юрий Иванчиков спас "Старт", отразив пенальти.

Во втором тайме "Старт" снова забил дважды. "Кузбасс" смог ответить двумя мячами, но сравнять счёт не удалось.

Нижегородцы провели матч в эксклюзивной форме с хохломской росписью.

Следующий матч (6+) "Старта" состоится 29 ноября против "Сибсельмаша" из Новосибирска.

Ранее сообщалось, что открытие Ледовой арены на Стрелке перенесли на 2026 год.