Спорт

Нападающий Владимир Ткачев пополнил нижегородское "Торпедо"

25 ноября 2025 16:07 Спорт
Нападающий Владимир Ткачев пополнил нижегородское Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий Владимир Ткачёв присоединился к нижегородскому "Торпедо" после обмена с "Сибирью". В Новосибирск отправились форварды Михаил Абрамов и Антон Косолапов, а также денежная компенсация.

32-летний обладатель Кубка Гагарина и серебряный призёр Олимпийских игр начал текущий сезон в составе "Сибири". За 30 матчей он набрал 13 очков (5+8), при этом его показатель полезности составил "-10". В последних играх он исполнял обязанности капитана команды.

Интерес "Торпедо" к Ткачёву обсуждался ещё летом, однако тогда форвард отправился в "Сибирь".

"Наш Клуб не скрывал, что мы находимся в поиске центрального нападающего, способного качественно усилить нашу команду. Несколько недель мы находились в диалоге с ХК "Сибирь" по поводу перехода Владимира Ткачёва. Благодарны новосибирским коллегам за достижение соглашения. Верим, что Владимир станет одним из лидеров нашей команды как на льду, так и в раздевалке. Михаилу Абрамову и Антону Косолапову желаем дальнейшего спортивного развития", — отметил генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.

24-летний Михаил Абрамов перешёл в нижегородский клуб в 2024 году. В текущем сезоне он провёл 17 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 2 результативные передачи. В последнее время он не попадал в заявку.

Антон Косолапов присоединился к системе "Торпедо" в межсезонье. Большую часть времени он провёл в фарм-клубе "Торпедо-Горький", где набрал 14 очков в 24 играх. За основную команду он выходил на лёд в двух матчах.

Ранее расположение клуба покинул молодой нападающий Никита Артамонов. Он отправился в "Нефтехимик" на правах аренды до конца сезона.

