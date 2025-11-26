Нижегородское "Торпедо" провело открытую тренировку — видео

Фото:
Утром 26 ноября КРК "Нагорный" наполнился болельщиками "Торпедо", которые пришли на открытую тренировку любимой команды. Во время недельной паузы между матчами домашней серии клуб решил порадовать поклонников и дать им возможность заглянуть за кулисы тренировочного процесса.
Несмотря на то, что был будний день, трибуны не пустовали. Кто-то даже прогулял школу, чтобы посмотреть на любимых игроков.
Первыми на лед вышли вратари Денис Костин и Иван Кульбаков. Их сопровождал тренер голкиперов Николай Хабибулин. Чуть позже к ним присоединились и полевые игроки.
Тренировка продолжалась около часа, но прошла в высоком темпе и с разнообразными упражнениями, не уступающими по интенсивности полноценному матчу. Как и в игре, не обошлось без поломанных клюшек и вылетевших за пределы площадки шайб, некоторые из которых достались в качестве сувениров самым удачливым фанатам.
Не услышать тренера невозможно, голос Алексея Исакова разносился по арене даже несмотря на оживленный гул трибун. В программе тренировки были как командные упражнения, так и отдельные задания для защитников, нападающих и вратарей.
Несмотря на то, что после окончания тренировки у команды было запланировано собрание с тренерским штабом, торпедовцы раздавали автографы и фотографировались. Некоторых игроков болельщики уж очень не хотели отпускать.
Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" удалось поймать на пару слов капитана нижегородцев Алексея Кручинина. Он рассказал, что открытая тренировка мало отличается от обычной: "Тренировочный процесс — это не игра, немножко всё по-другому. Нам сегодня сразу сказали не обращать внимания на трибуны и работать в том же ключе. То есть зрители просто смотрят, как изнутри выглядит тренировочный процесс. Болельщики не отвлекали, всё отлично".
Завтра тренировки с командой начнет новичок клуба Владимир Ткачев, который пополнил команду в результате обмена с "Сибирью".
Уже 28 ноября "автозаводцы" примут минское "Динамо". Эта встреча (6+) завершит продолжительную домашнюю серию нижегородцев, которые в начале декабря отправятся на трехматчевый выезд.
Сейчас "Торпедо" занимает четвертое место в Западной конференции. Благодаря паузе в расписании команда почти сравнялась по числу сыгранных матчей с другими клубами. Отставание от лидера конференции, ярославского "Локомотива", составляет всего два очка.
Ранее губернатор Глеб Никитин рассказал, что ждет КРК "Нагорный" после переезда "Торпедо" на новую арену, который, к слову, откладывается.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+