Нижегородское "Торпедо" провело открытую тренировку — видео Спорт

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Утром 26 ноября КРК "Нагорный" наполнился болельщиками "Торпедо", которые пришли на открытую тренировку любимой команды. Во время недельной паузы между матчами домашней серии клуб решил порадовать поклонников и дать им возможность заглянуть за кулисы тренировочного процесса.

Несмотря на то, что был будний день, трибуны не пустовали. Кто-то даже прогулял школу, чтобы посмотреть на любимых игроков.

Первыми на лед вышли вратари Денис Костин и Иван Кульбаков. Их сопровождал тренер голкиперов Николай Хабибулин. Чуть позже к ним присоединились и полевые игроки.

Тренировка продолжалась около часа, но прошла в высоком темпе и с разнообразными упражнениями, не уступающими по интенсивности полноценному матчу. Как и в игре, не обошлось без поломанных клюшек и вылетевших за пределы площадки шайб, некоторые из которых достались в качестве сувениров самым удачливым фанатам.

Не услышать тренера невозможно, голос Алексея Исакова разносился по арене даже несмотря на оживленный гул трибун. В программе тренировки были как командные упражнения, так и отдельные задания для защитников, нападающих и вратарей.

Несмотря на то, что после окончания тренировки у команды было запланировано собрание с тренерским штабом, торпедовцы раздавали автографы и фотографировались. Некоторых игроков болельщики уж очень не хотели отпускать.

Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" удалось поймать на пару слов капитана нижегородцев Алексея Кручинина. Он рассказал, что открытая тренировка мало отличается от обычной: "Тренировочный процесс — это не игра, немножко всё по-другому. Нам сегодня сразу сказали не обращать внимания на трибуны и работать в том же ключе. То есть зрители просто смотрят, как изнутри выглядит тренировочный процесс. Болельщики не отвлекали, всё отлично".

Завтра тренировки с командой начнет новичок клуба Владимир Ткачев, который пополнил команду в результате обмена с "Сибирью".

Уже 28 ноября "автозаводцы" примут минское "Динамо". Эта встреча (6+) завершит продолжительную домашнюю серию нижегородцев, которые в начале декабря отправятся на трехматчевый выезд.

Сейчас "Торпедо" занимает четвертое место в Западной конференции. Благодаря паузе в расписании команда почти сравнялась по числу сыгранных матчей с другими клубами. Отставание от лидера конференции, ярославского "Локомотива", составляет всего два очка.

Ранее губернатор Глеб Никитин рассказал, что ждет КРК "Нагорный" после переезда "Торпедо" на новую арену, который, к слову, откладывается.