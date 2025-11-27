Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Происшествия
27 ноября 2025 16:15Сотрудник ННГУ имени Лобачевского пострадал от лабораторной крысы
27 ноября 2025 15:58Рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского
27 ноября 2025 12:50ОПГ из Нижегородской области присваивала себе выплаты участников СВО
27 ноября 2025 12:35Приговор Олегу Лавричеву вынесут 4 декабря
27 ноября 2025 12:26Крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 10:11Ночной пожар в Ленинском районе: один человек пострадал
27 ноября 2025 09:54Насмерть сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей
27 ноября 2025 09:20Дом с нарколабораторией конфискован в Нижегородской области
26 ноября 2025 21:57Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим мальчиком в Выксе
26 ноября 2025 21:49Смертельное ДТП с 11-летним ребенком в Выксе обернулось уголовным делом
Происшествия

Рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского

27 ноября 2025 15:58 Происшествия
Рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского

Фото: spas37.ru

На Горьковском водохранилище ищут рыбака, пропавшего 18 ноября в районе Сокольского. Мужчина рыбачил на лодке, которая, по предварительной информации, перевернулась во время шторма.

Как сообщили в управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области, в день происшествия родственники обратились в экстренные службы с заявлением о пропаже. Спасатели из Юрьевца в течение нескольких часов обследовали акваторию и обнаружили полузатопленную лодку между Асафовыми островами и деревней Галкино Сокольского района.

Из-за наступившей темноты поиски пришлось отложить до утра. Позже к операции подключились сотрудники нижегородской речной полиции, так как инцидент произошёл на территории Нижегородской области.

Спасатели обследовали берег и водную поверхность, но результатов это не дало. В зону поисков направили водолазов, а также лодки, оснащённые гидролокаторами, чтобы исследовать дно водоёма.

По информации специалистов, глубина в районе предполагаемого происшествия составляет от 6 до 12 метров.

"Надеемся, что место возможного утопления указано родственниками верно и тело не унесло течением на значительное расстояние. Площадь Горьковского водохранилища превышает полторы тысячи квадратных километров", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тело утонувшего мужчины нашли в Оке неподалеку от Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что тело утонувшего мужчины нашли в Оке неподалеку от Нижнего Новгорода.

пропавшие Рыболовство Сокольский г.о.
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных