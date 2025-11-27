Рыбак пропал на Горьковском водохранилище в районе Сокольского Происшествия

На Горьковском водохранилище ищут рыбака, пропавшего 18 ноября в районе Сокольского. Мужчина рыбачил на лодке, которая, по предварительной информации, перевернулась во время шторма.

Как сообщили в управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области, в день происшествия родственники обратились в экстренные службы с заявлением о пропаже. Спасатели из Юрьевца в течение нескольких часов обследовали акваторию и обнаружили полузатопленную лодку между Асафовыми островами и деревней Галкино Сокольского района.

Из-за наступившей темноты поиски пришлось отложить до утра. Позже к операции подключились сотрудники нижегородской речной полиции, так как инцидент произошёл на территории Нижегородской области.

Спасатели обследовали берег и водную поверхность, но результатов это не дало. В зону поисков направили водолазов, а также лодки, оснащённые гидролокаторами, чтобы исследовать дно водоёма.

По информации специалистов, глубина в районе предполагаемого происшествия составляет от 6 до 12 метров.

"Надеемся, что место возможного утопления указано родственниками верно и тело не унесло течением на значительное расстояние. Площадь Горьковского водохранилища превышает полторы тысячи квадратных километров", — отметили в ведомстве.

