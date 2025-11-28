"Торпедо-Горький" уступил "Молоту" и продлил серию поражений Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" терпит третье поражение подряд. В Перми нижегородцы уступили "Молоту" со счётом 3:4.

Матч начался с активных атак обеих команд. Уже к четвёртой минуте на табло горели 2:1 — хозяева отличились дважды, между их шайбами забил Николай Майоров. Вскоре "Молот" забросил ещё одну шайбу — 3:1.

Во втором периоде "Торпедо-Горький" сумел вернуться в игру. Александр Пелевин сократил отставание, а на 34-й минуте Руслан Газизов сравнял счёт после удачного рикошета от борта — 3:3.

Однако уже через 42 секунды пермяки снова вышли вперёд. Этот гол оказался решающим. В третьем периоде нижегородцы владели инициативой, создали несколько моментов и в концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но сравнять счёт так и не удалось.

С 36 очками подопечные Дмитрия Космачева расположились 11-й строчке таблицы регулярного чемпионата.

Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведёт 29 ноября в Кирово-Чепецке против "Олимпии".

