Госжилинспекция добилась утепления стен 60 квартир в Дзержинске Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

Управляющие компании Дзержинска в 2025 году утеплили стены в 60 квартирах после проверок Государственной жилищной инспекции. Об этом сообщили в ГЖИ.

Ведомство вмешалось в ситуацию после обращения жильцов дома № 8/5 по проспекту Дзержинского. Прошлой зимой они пожаловались на холод и плесень в квартире. Проверка подтвердила наличие проблем, в результате чего ДУКу выписали штраф на 54 тысячи рублей. Организации также выдали предписание на проведение работ.

Однако управляющая компания не торопилась с его исполнением, откладывая сроки и затягивая процесс. В итоге Госжилинспекция обратилась в суд, который обязал компанию выполнить предписание. Утепление фасада в проблемной квартире было завершено осенью текущего года.

В ГЖИ добавили, что проблема промерзания чаще всего возникает в домах старой постройки. Проверки проводятся при устойчивой минусовой температуре воздуха – ниже -10 градусов. Именно в таких условиях специалисты могут зафиксировать промерзание наружных стен.

Всего с начала года по предписаниям Госжилинспекции коммунальные службы региона провели утепление стен в 112 квартирах.

