Предельную стоимость техосмотра хотят увеличить в Нижегородской области Экономика

Правительство Нижегородской области подготовило проект постановления, устанавливающий новые предельные тарифы на технический осмотр транспортных средств в 2026 году.

Согласно документу, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, средняя стоимость процедуры вырастет на 5,1%.

Размер платы будет зависеть от категории транспорта. Так, для мотоциклов техосмотр обойдётся в 383 рубля — это на 19 рублей больше, чем сейчас.

Для легковых автомобилей предельная цена составит 1 089 рублей, что на 53 рубля выше действующего тарифа.

Наибольшее подорожание запланировано в категории грузовиков с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн — для них стоимость техосмотра увеличится с 2 065 до 2 344 рублей.

Напомним, что беспилотные фуры планируют испытывать на трассе М-12 в Нижегородской области.

Ранее стало известно, насколько повысится утильсбор в 2026 году.