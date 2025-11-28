Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Дожди и облачность ждут нижегородцев в последние выходные ноября

28 ноября 2025 14:20 Общество
Дожди и облачность ждут нижегородцев в последние выходные ноября

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в последние осенние выходные ждет облачная и сырая погода. Как сообщает "Яндекс Погода", зима пока не спешит вступать в свои права.

В субботу, 29 ноября, в течение всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит около +1 градусов, днём поднимется до +2 градусов, а вечером снова опустится до +1. Осадков не прогнозируется, но солнце также не покажется.

В воскресенье, 30 ноября, погода останется облачной. Утром температура будет на уровне 0 градусов, днем возможен небольшой дождь при +2 градусов, к вечеру погода сохранится.

По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", температурный фон в эти дни будет примерно на пять градусов выше среднестатистических значений для конца ноября.

Ранее сообщалось, что зима в Нижнем Новгороде начнется с мощных магнитных бурь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

