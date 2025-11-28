Дожди и облачность ждут нижегородцев в последние выходные ноября

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода в последние осенние выходные ждет облачная и сырая погода. Как сообщает "Яндекс Погода", зима пока не спешит вступать в свои права.
В субботу, 29 ноября, в течение всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит около +1 градусов, днём поднимется до +2 градусов, а вечером снова опустится до +1. Осадков не прогнозируется, но солнце также не покажется.
В воскресенье, 30 ноября, погода останется облачной. Утром температура будет на уровне 0 градусов, днем возможен небольшой дождь при +2 градусов, к вечеру погода сохранится.
По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", температурный фон в эти дни будет примерно на пять градусов выше среднестатистических значений для конца ноября.
Ранее сообщалось, что зима в Нижнем Новгороде начнется с мощных магнитных бурь.
