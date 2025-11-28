Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Экономика

Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике

28 ноября 2025 16:07 Экономика
Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике

Банк России намеренно ограничивает потребительский спрос, чтобы дать бизнесу возможность самостоятельно наращивать производственные мощности. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на заместителя начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Екатерины Богопольской.

Тема прозвучала во время встречи с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Выяснилось, что высокая ключевая ставка и её влияние на развитие бизнеса волнуют участников встречи. Нижегородские предприниматели выразили обеспокоенность тем, что ранее брали кредиты на фоне активного спроса, а теперь сталкиваются с его замедлением.

Отвечая на вопросы, Екатерина Богопольская подчеркнула, что устойчиво высокий спрос не может быть гарантированным, и при планировании развития компаниям следует учитывать возможные колебания. Она посоветовала предпринимателям использовать более консервативные сценарии и рассматривать альтернативные источники финансирования, включая фондовый рынок.

По словам представителя Центробанка, преждевременное снижение ключевой ставки может привести к резкому росту цен.

"Если мы сейчас снизим ставку, цены вырастут многократно. Если ключевая ставка будет неадекватна темпам роста цен, банки всё равно вам не дадут дешёвых кредитов", — отметила Екатерина Богопольская.

Ранее сообщалось, что задолженность нижегородского бизнеса перед банками достигла 929 млрд рублей.

Теги:
Банк России бизнес ключевая ставка
