Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 ноября 2025 16:51Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
20 ноября 2025 15:28Нижегородские водоканалы задолжали за электричество почти 133 000 000 рублей
20 ноября 2025 14:36Открыть счет для бизнеса: как обеспечить прозрачность и удобство расчетов
20 ноября 2025 09:43Глеб Никитин встретился с бизнес-сообществом
20 ноября 2025 09:35Гастрономический институт планируют открыть в Нижегородской области
19 ноября 2025 18:52Беспилотные фуры начнут испытывать на трассе М-12 в Нижегородской области
19 ноября 2025 17:59Стенд с выксунской башней Шухова признан лучшим на международной промвыставке
19 ноября 2025 17:17Объем льготных займов ФРП в Нижегородской области вырос в 2,3 раза
19 ноября 2025 17:10Инвестор заинтересовался нижегородскими "Ковалихинскими банями"
19 ноября 2025 16:47Выполнено около 90% поручений губернатора Глеба Никитин со встречи с бизнесом-2024
Экономика

Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

20 ноября 2025 16:51 Экономика
Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, которое вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров.

Льготы сохраняются для таких категорий, как продукты питания, лекарства, медицинские изделия, детские товары, книги, журналы и газеты, а также племенные сельхозживотные, пишет ТАСС.

Однако из списка исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, с 2026 года они будут облагаться полной ставкой 22%.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрены послабления. Предпринимателей, которые впервые начнут работать с НДС в 2026 году и допустят ошибки, не будут сразу штрафовать — действует мораторий на привлечение к ответственности.

Кроме того, компаниям разрешат один раз отказаться от пониженной ставки, если они выбрали её по ошибке. Это позволит бизнесу без последствий скорректировать налоговый режим.

Также освобождаются от НДС организации, которые фактически занимаются вывозом ТКО, но официально не имеют статуса регионального оператора. Не будет начисляться НДС и при передаче недвижимости, изымаемой для государственных или муниципальных нужд, за которые собственнику выплачивается компенсация.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Налоги
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 14:53Борьбу с теневой занятостью обсудили на комитете по экономике ЗСНО
21 октября 2025 11:27Налогообложение для бизнеса предложили упростить в Нижегородской области
06 октября 2025 17:14ФНС: нижегородцы должны оплатить налоги не позднее 1 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных