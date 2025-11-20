Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года Экономика

Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, которое вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров.

Льготы сохраняются для таких категорий, как продукты питания, лекарства, медицинские изделия, детские товары, книги, журналы и газеты, а также племенные сельхозживотные, пишет ТАСС.

Однако из списка исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, с 2026 года они будут облагаться полной ставкой 22%.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрены послабления. Предпринимателей, которые впервые начнут работать с НДС в 2026 году и допустят ошибки, не будут сразу штрафовать — действует мораторий на привлечение к ответственности.

Кроме того, компаниям разрешат один раз отказаться от пониженной ставки, если они выбрали её по ошибке. Это позволит бизнесу без последствий скорректировать налоговый режим.

Также освобождаются от НДС организации, которые фактически занимаются вывозом ТКО, но официально не имеют статуса регионального оператора. Не будет начисляться НДС и при передаче недвижимости, изымаемой для государственных или муниципальных нужд, за которые собственнику выплачивается компенсация.