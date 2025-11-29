Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса

Фото:
Нижний Новгород признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса по версии экспертов Национальной гостиничной премии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Он отметил, что туризм является мощным драйвером экономического развития региона. По его словам, в области создаются не только комфортные условия для жителей и гостей, но и новые рабочие места.
Глеб Никитин также подчеркнул, что спрос на размещение в отелях ежегодно растет, и власти ведут плановую работу по увеличению номерного фонда.
"До 2030 года создадим более 2300 гостиничных номеров только в рамках федеральной программы льготного кредитования", - добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что инвестор получит 7,8 млн рублей на расширение гостиницы модульного типа на Бору.
