Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2025 09:53Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса
29 ноября 2025 08:46Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости
28 ноября 2025 20:22Сбер подвел итоги работы в Нижегородской области за 9 месяцев 2025 года
28 ноября 2025 18:12Нижегородское минимущества реквизирует три участка для обхода Балахны
28 ноября 2025 17:55Нижегородские практики по работе с инвесторами в муниципалитетах представили на форуме "Города России: технологии лидерства"
28 ноября 2025 17:21Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах
28 ноября 2025 16:49В ЦБ РФ раскрыли, по каким факторам будет приниматься решение по ключевой ставке
28 ноября 2025 16:07Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике
28 ноября 2025 15:40Вопросы кадрового обеспечения медорганизаций обсудили на заседании коллегии минздрава Нижегородской области
28 ноября 2025 15:38Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре с торговым представителем РФ в Египте
Экономика

Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса

29 ноября 2025 09:53 Экономика
Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижний Новгород признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса по версии экспертов Национальной гостиничной премии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин. 

Он отметил, что туризм является мощным драйвером экономического развития региона. По его словам, в области создаются не только комфортные условия для жителей и гостей, но и новые рабочие места.

Глеб Никитин также подчеркнул, что спрос на размещение в отелях ежегодно растет, и власти ведут плановую работу по увеличению номерного фонда.

"До 2030 года создадим более 2300 гостиничных номеров только в рамках федеральной программы льготного кредитования", - добавил глава региона. 

Ранее сообщалось, что инвестор получит 7,8 млн рублей на расширение гостиницы модульного типа на Бору.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Премия Туризм
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 19:00Четырехэтажную гостиницу построят в "Заповедных кварталах" до 2029 года
29 октября 2025 14:53Проект гостиничного комплекса на набережной Городца прошел экспертизу
02 октября 2025 11:17Шесть исторических зданий в Нижегородской области преобразуют в гостиницы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных