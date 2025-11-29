Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Культура и отдых

Нижегородская область получила 24 награды на Международной туристической премии

29 ноября 2025 11:09 Культура и отдых
Нижегородская область получив 24 награды на Международной туристической премии

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

Нижегородская область стала лидером по количеству наград на XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards имени Геннадия Шаталова. Торжественная церемония вручения состоялась на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

В 2025 году на соискание премии было подано 473 проекта из 63 регионов России, а также из Беларуси и Южной Осетии. Финальные мероприятия прошли с 26 по 28 ноября.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион по праву считается одним из центров событийного туризма в стране. Он напомнил, что ежегодно в области проводится около 150 мероприятий — от музыкальных и театральных фестивалей до гастрономических и экологических проектов. По словам главы региона, многие из них стали символами Нижегородской области.

Никитин отметил, что 24 награды — это лучший результат среди всех участников премии. Эксперты высоко оценили разнообразие тематики мероприятий — от традиционного фестиваля "Золотая хохлома" (0+) до международной биеннале экологического искусства (0+), которую посетили более 170 тысяч человек. 

"Регион взял сразу пять гран-при, одна из наград - за мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что особенно ценно для нас", - подчеркнул губернатор.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что регион был отмечен как "Регион событийного туризма". Он поблагодарил экспертный совет за высокую оценку проектов и выразил уверенность в дальнейшем развитии этой сферы.

Среди проектов, получивших гран-при, — Первая международная биеннале экологического искусства (0+) (номинация "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" для городов с населением свыше 1 млн человек) и мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (номинация "Национальное событие").

Первое место в номинации "Лучшее деловое событие" занял Форум креативных территорий (18+). Также были отмечены фестиваль Botanica (6+) и Международный форум "Города-побратимы и партнеры" (18+). 

Специальный диплом в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" среди крупных городов получил проект "Шаляпин. Рождение художника" (6+) — за возрождение исторического места. Третье место в этой же категории занял подиумный спектакль "Стиль Надежды" (6+).

Три награды достались проектам из Семёнова. Гран-при в номинации по популяризации народных художественных промыслов получил фестиваль "Золотая хохлома" (0+). Также были отмечены фестиваль "Русский съезд" (6+) и проект "Душа золотого городка" (6+).

Гран-при за лучший гибридный формат завоевал фестиваль "Пушкин без границ" (0+) из Большого Болдина. В номинации "Лучшая идея туристического события" победили гастрономический фестиваль "Ветлужская уха-2026" (0+) и проект "Наследие Куркуля Богородского" (0+).

Павловский округ получил три награды: за фестиваль "Окская уха" (0+), марафон "Гриб" и "Лапоть" (6+), а также за патриотический фестиваль "Полевой концерт" (0+).

Семейный экофестиваль "АртЛуга 2025. Место силы" (0+) занял второе место в категории, связанной с природными явлениями и географическими особенностями.

Проекты из Чкаловска также вошли в число лауреатов. Первое место получил фестиваль "Русские крылья" (0+), третье — чемпионат по мотокроссу в память о Валерии Чкалове (6+). Специальным дипломом отмечен фестиваль #ГероиНЕБА. Вкус авиации (0+).

Межрегиональный фестиваль "В гости к Дуняше" (0+) из Вознесенского занял третье место в номинации "Лучшее этнокультурное событие".

Две награды достались проектам из Городца: "Праздник пряника" (0+) и фестиваль "Мастеров народных братство" (0+).

В правительстве добавили, что развитие событийного туризма в Нижегородской области соответствует задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина. Проект направлен на создание инфраструктуры, поддержку отечественного производства, подготовку кадров и продвижение путешествий по стране. В его состав входят пять федеральных направлений, включая развитие номерного фонда, производство туристического оборудования и повышение туристической привлекательности регионов.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Нацпроект Премия Туризм
