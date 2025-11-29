"Пари НН" прервал серию проигрышей победой над "Акроном" Спорт

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари НН" одержали важную гостевую победу в Самаре над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. Матч прошел 29 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нижегородцы активно начали встречу, несмотря на непростые погодные условия — плотный туман затруднял видимость на поле. Уже на 15-й минуте Даниил Лесовой вывел гостей вперед воспользовавшись точной передачей Хуана Боселли. Спустя 20 минут сам Боселли удвоил преимущество, реализовав пенальти — 0:2.

Во втором тайме хозяева сократили отставание — на 57-й минуте Артём Дзюба отличился ударом под перекладину, что ползволило тольяттинцам сократить отставание в счёте. После этого "Акрон" усилил давление, и у ворот "Пари НН" стало по-настоящему жарко. Однако нижегородцы выстояли, во многом благодаря уверенной игре вратаря Никиты Медведева, который несколько раз спас команду от верного гола.

В концовке встречи нижегородцы усилили оборону, выпустив дополнительного защитника, и сумели сохранить победный счет. Это первая победа "Пари НН» за два с половиной месяца — важный результат в борьбе за выход из сложной турнирной ситуации.

Следующий матч команда проведет против махачкалинского "Динамо" — заключительный поединок первой части сезона.

