Лебедь остался зимовать на озере в Кстовском районе

На озере Нижние Сушки на Артёмовских лугах Кстовского района замечен лебедь, который не улетел с наступлением холодов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.
В ведомстве отметили, что после поступления им информации о птице на место выехали охотинспекторы. Специалисты провели визуальный осмотр с максимально возможного расстояния, на которое подпустил лебедь. По их оценке, у птицы не обнаружено ни видимых травм, ни признаков болезни.
В минэкологии добавили, что лебеди часто задерживаются в регионе дольше других перелётных птиц, а иногда и вовсе остаются на зиму. Такое поведение связано с видом птицы, особенностями места обитания и погодными условиями. Некоторые особи мигрируют в тёплые края, а другие находят возможность перезимовать на незамерзающих водоёмах.
"Некоторые особи отправляются зимовать в тёплые регионы, тогда как другие предпочитают остаться в родных краях, находя подходящие условия для выживания холодных месяцев рядом с крупными водоемами", - пояснили в ведомстве.
Жителям рекомендовано не кормить лебедя, чтобы не формировать у него привязанность к человеку, особенно в период возможной миграции.
Инспекторы продолжат наблюдение за лебедем и при необходимости примут меры. Если птица останется и когда озеро начнет покрываться льдом, специалисты смогут отловить ее и перевезти в более безопасное место. Однако до замерзания водоема сделать это практически невозможно.
Отметим, что летом на Артемовских лугах Нижегородской области шесть пар редких лебедей-шипунов успешно вырастили потомство.
