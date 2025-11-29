Лебедь остался зимовать на озере в Кстовском районе Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

На озере Нижние Сушки на Артёмовских лугах Кстовского района замечен лебедь, который не улетел с наступлением холодов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.

В ведомстве отметили, что после поступления им информации о птице на место выехали охотинспекторы. Специалисты провели визуальный осмотр с максимально возможного расстояния, на которое подпустил лебедь. По их оценке, у птицы не обнаружено ни видимых травм, ни признаков болезни.

В минэкологии добавили, что лебеди часто задерживаются в регионе дольше других перелётных птиц, а иногда и вовсе остаются на зиму. Такое поведение связано с видом птицы, особенностями места обитания и погодными условиями. Некоторые особи мигрируют в тёплые края, а другие находят возможность перезимовать на незамерзающих водоёмах.

"Некоторые особи отправляются зимовать в тёплые регионы, тогда как другие предпочитают остаться в родных краях, находя подходящие условия для выживания холодных месяцев рядом с крупными водоемами", - пояснили в ведомстве.

Жителям рекомендовано не кормить лебедя, чтобы не формировать у него привязанность к человеку, особенно в период возможной миграции.

Инспекторы продолжат наблюдение за лебедем и при необходимости примут меры. Если птица останется и когда озеро начнет покрываться льдом, специалисты смогут отловить ее и перевезти в более безопасное место. Однако до замерзания водоема сделать это практически невозможно.

Отметим, что летом на Артемовских лугах Нижегородской области шесть пар редких лебедей-шипунов успешно вырастили потомство.