Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 ноября 2025 18:30Лебедь остался зимовать на озере в Кстовском районе
29 ноября 2025 17:02Кстовчанам, чьи дома пострадали от падения БПЛА, выплатят компенсации
29 ноября 2025 16:18Нижегородцам объяснили, как действовать при перебоях с отоплением
29 ноября 2025 15:59Нижегородская область получила девять наград на "Российской студенческой весне"
29 ноября 2025 14:31Семь полуразрушенных гаражей снесут на проспекте Героев в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 12:16Трихолог рассказала нижегородцам, как правильно сушить волосы феном зимой
29 ноября 2025 11:38Ученые Музея Победы раскрыли судьбу пропавшего на войне нижегородца
29 ноября 2025 10:32Михаил Пучков прокомментировал ситуацию с жестоким обращением в детсаду Городца
28 ноября 2025 18:30Госжилинспекция добилась утепления стен 60 квартир в Дзержинске
28 ноября 2025 17:33Выкса вошла в топ-3 российских городов по развитию креативной экономики
Общество

Лебедь остался зимовать на озере в Кстовском районе

29 ноября 2025 18:30 Общество
Лебедь остался зимовать на озере в Кстовском районе

Фото: минлесхоз Нижегородской области

На озере Нижние Сушки на Артёмовских лугах Кстовского района замечен лебедь, который не улетел с наступлением холодов. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.

В ведомстве отметили, что после поступления им информации о птице на место выехали охотинспекторы. Специалисты провели визуальный осмотр с максимально возможного расстояния, на которое подпустил лебедь. По их оценке, у птицы не обнаружено ни видимых травм, ни признаков болезни.

В минэкологии добавили, что лебеди часто задерживаются в регионе дольше других перелётных птиц, а иногда и вовсе остаются на зиму. Такое поведение связано с видом птицы, особенностями места обитания и погодными условиями. Некоторые особи мигрируют в тёплые края, а другие находят возможность перезимовать на незамерзающих водоёмах.

"Некоторые особи отправляются зимовать в тёплые регионы, тогда как другие предпочитают остаться в родных краях, находя подходящие условия для выживания холодных месяцев рядом с крупными водоемами", - пояснили в ведомстве. 

Жителям рекомендовано не кормить лебедя, чтобы не формировать у него привязанность к человеку, особенно в период возможной миграции. 

Инспекторы продолжат наблюдение за лебедем и при необходимости примут меры. Если птица останется и когда озеро начнет покрываться льдом, специалисты смогут отловить ее и перевезти в более безопасное место. Однако до замерзания водоема сделать это практически невозможно.

Отметим, что летом на Артемовских лугах Нижегородской области шесть пар редких лебедей-шипунов успешно вырастили потомство.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минлесхоз Птицы
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 10:58Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке
09 сентября 2025 12:46Выяснилось, какие птицы обитают в лесах и городах Нижегородской области
31 июля 2025 12:08Нижегородцам напомнили, чем опасно кормление голубей на улице
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных