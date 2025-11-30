Мобильный пункт приема ЖБО откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото:
Мобильный пункт приема жидких бытовых отходов введут в эксплуатацию на улице Металлистов,6В в Канавинском районе Нижнего Новгорода до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По поручению мэра Юрия Шалабаева совместно с АО "ОКО" (бывшее "Теплоэнерго. - Прим. ред.) и инвестором создана сеть легальных пунктов приема ЖБО. В следующем году ее планируется расширить до десяти точек. По итогу такой пункт будет в каждом районе областного центра.
Как отметил технический директор компании-инвестора Дмитрий Еранов, один пункт может принимать 100 кубометров ЖБО в час. При создании пунктов используются технологии, которым нет аналогов в России. Также уникальность сооружения заключается в нескольких модификациях капстроя.
По словам Еранова, пункт приема ЖБО может быть модульным и подземным.
"При возведении объекта мы отталкиваемся от рельефа местности, наличия грунтовых вод и в целом от проектно-инженерных изысканий. Полагаем, что установка таких мобильных пунктов приема ЖБО поможет решить проблему незаконного слива жидких бытовых отходов в канализационные коллекторы Нижнего Новгорода", - заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года в отношении "черных" ассенизаторов составлено около 50 административных протоколов.
