Общество

Мобильный пункт приема ЖБО откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году

30 ноября 2025 10:04 Общество
Мобильный пункт приема ЖБО откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мобильный пункт приема жидких бытовых отходов введут в эксплуатацию на улице Металлистов,6В в Канавинском районе Нижнего Новгорода до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

По поручению мэра Юрия Шалабаева совместно с АО "ОКО" (бывшее "Теплоэнерго. - Прим. ред.) и инвестором создана сеть легальных пунктов приема ЖБО. В следующем году ее планируется расширить до десяти точек. По итогу такой пункт будет в каждом районе областного центра. 

Как отметил технический директор компании-инвестора Дмитрий Еранов, один пункт может принимать 100 кубометров ЖБО в час. При создании пунктов используются технологии, которым нет аналогов в России. Также уникальность сооружения заключается в нескольких модификациях капстроя. 

По словам Еранова, пункт приема ЖБО может быть модульным и подземным. 

"При возведении объекта мы отталкиваемся от рельефа местности, наличия грунтовых вод и в целом от проектно-инженерных изысканий. Полагаем, что установка таких мобильных пунктов приема ЖБО поможет решить проблему незаконного слива жидких бытовых отходов в канализационные коллекторы Нижнего Новгорода", - заявил эксперт. 

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в отношении "черных" ассенизаторов составлено около 50 административных протоколов.

Теги:
АО "ОКО" Канавинский район Отходы
Главная  |  Архив  |  2025
