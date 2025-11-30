Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Шалабаев поделился трогательными воспоминаниями об умершей маме

30 ноября 2025 12:02 Общество
Шалабаев поделился трогательными воспоминаниями об умершей маме

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев поделился детскими воспоминаниями в День матери, который отмечается 30 ноября. Пост и фото он опубликовал в своем телеграм-канале. 

Градоначальник сказал, что накануне праздника к нему обратились журналисты и спросили о самом ярком воспоминании, связанном с матерью. По его словам, хотелось ответить "Все!". 

"Сейчас, когда мамы нет, по-другому быть просто не может. Все ценно, все безгранично важно", - отметил мэр. 

Однако больше всего в память врезались воспоминания о поездках на юг, когда загорали весь день напролет и ели, казалось, самые вкусные угощения.  

Также глава Нижнего Новгорода в детстве любил кататься на лыжах вместе с родными в Стригинском бору. Кататься его научила мама. 

"Поддерживала и не давала сдаваться. Теперь катаюсь там уже со своими детьми", - отметил Шалабаев. 

В заключение он поздравил всех мам с праздником и сказал "Вы лучшие на свете!".  

Ранее жительниц Нижегородской области поздравил спикер ЗСНО Евгений Люлин. Он признался, что не перестает восхищаться мамами, несмотря на то, что сам уже стал и отцом, и дедом. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

День Матери Юрий Шалабаев
