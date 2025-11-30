Нижегородская мать-героиня дала советы по воспитанию детей Общество

Фото: Наталия Склянчук/ "Живем в Нижнем"

Мать-героиня из Лукоянова Наталия Склянчук поделилась своим взглядом на воспитание детей в преддверии Дня матери, который отмечается 30 ноября.

В беседе с порталом "Живем в Нижнем" нижегородка рассказала, что сама выросла в многодетной семье, где родители были всегда открыты к разговорам, выслушивали каждого ребенка и старались помогать в любых ситуациях. Именно такой подход, по словам Наталии, она старается перенести и в свою семью.

Склянчук отметила, что порой заботы требуют много времени и сил, однако достижение цели и решение семейных задач приносят такую радость, которая полностью компенсирует усталость.

Говоря о принципах, на которых строится жизнь их семьи, она подчеркнула, что решающим остается постоянное общение. Несмотря на влияние гаджетов, которые усложняют поддержание близкого контакта, Наталия стремится сохранить именно живой разговор как основу взаимопонимания.

Она рассказала, что детей в их семье учат честности, порядочности и трудолюбию, а также умению ладить с окружающими. При этом она подчеркнула, что не навязывает детям свой выбор и не ограничивает их в определении собственных интересов. По ее словам, жесткие рамки мешают человеку стать внутренне свободным и обрести твердую жизненную позицию.

Отметим, что Наталия Склянчук стала первой в Нижегородской области, кому президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня". Это произошло весной 2025 года. Поздравляя нижегородку с этим событием, глава региона Глеб Никитин выразил уверенность в том, что принимаемые на уровне региона меры и меры, включенные в национальный проект "Семья", помогут еще многим парам познать радость родительства и стать многодетными.

Сообщалось также, что многодетные семьи смогут получать ежегодные выплаты в России с июня 2026 года.

Кстати, в Нижегородской области учредили новый праздник - День многодетной семьи. Он будет праздноваться в последнее воскресенье сентября.