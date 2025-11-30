117 дел о фальшивых регистрациях фирм направили в нижегородские суды

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
30 ноября 2025 16:00 Происшествия
За январь-сентябрь 2025 года в Нижегородской области было возбуждено 138 уголовных дел, связанных с незаконным созданием юрлиц и регистрацией ИП. Об этом сообщила майор юстиции Екатерина Хуснуллина — старший следователь по особо важным делам контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям ГСУ ГУ МВД России по региону.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 173.1 УК РФ. По состоянию на октябрь в производстве находилось 147 таких дел. Из них десять завершено и уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в территориальных следственных подразделениях МВД в течение года расследовалось 156 уголовных дел, возбужденных по статье 173.2 УК РФ, которая касается незаконного использования документов при создании юрлиц или регистрации ИП. По словам Хуснуллиной, 144 из этих дел были возбуждены в 2025 году, а 117 из них уже переданы в суд.

В ходе брифинга представитель ГСУ привела конкретный пример расследованного дела, возбужденного по части 2 статьи 173.1 УК РФ. Материалы этого дела уже переданы в суд следователями следственной части СУ УМВД России по Нижнему Новгороду.

В декабре 2023 года обвиняемый вступил в предварительный сговор с другим лицом, чья личность пока не установлена. Совместно они организовали схему создания фиктивных фирм через подставных лиц. В органы, ответственные за государственную регистрацию, направлялись заведомо ложные сведения о лицах, не планировавших управлять созданными организациями.

Преступная группа заранее распределила роли. Обвиняемый отвечал за подготовку всех необходимых документов для регистрации юрлиц и внесения данных в ЕГРЮЛ. Также он сопровождал подставных лиц в удостоверяющий центр, где на их имя оформлялись квалифицированные сертификаты ключей электронной подписи. Полученные таким образом сертификаты затем использовались для подачи регистрационных документов без участия самих "номинальных" участников.

Сообщник, по версии следствия, должен был находить граждан, не заинтересованных в предпринимательской деятельности, и предлагать им денежное вознаграждение за согласие оформить на себя фиктивные фирмы.

В декабре 2023 года, реализуя этот план, обвиняемый и его подельник нашли человека, согласившегося за деньги оформить на себя юридическое лицо. Тот передал злоумышленникам свой паспорт, после чего были подготовлены документы для регистрации ООО и внесения информации о нем в ЕГРЮЛ.

Позднее обвиняемый прибыл вместе с этим гражданином в удостоверяющий центр. Сотрудник ведомства, не подозревая о преступных намерениях, принял документы, проверил их через систему межведомственного электронного взаимодействия и выдал сертификат электронной подписи. Этот документ был передан обвиняемому, который впоследствии использовал его для подачи бумаг на регистрацию юридического лица уже без участия номинального учредителя.

Майор Хуснуллина подчеркнула, что подобные подставные организации часто используются для незаконных финансовых операций, в том числе для обналичивания денежных средств. Подобные действия наносят значительный ущерб как государству, так и экономике в целом.

Ранее выяснилось, что ОПГ из Нижегородской области присваивала себе выплаты участников СВО, оформляя фиктивные браки. 

Сообщалось также, что нижегородские следователи направили в суд 133 антикоррупционных дела с начала 2025 года. 

Теги:
МВД Предприниматели Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных