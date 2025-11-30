В Нижнем Новгороде впервые проходят выборы в парламент Киргизии Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области впервые проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики. Избирательный участок открыт в офисе почетного консульства республики в столице Приволжья. Там побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Особенность этой избирательной кампании заключается в том, что кыргызстанцы, находящиеся за пределами республики, могут проголосовать на любом участке. Единственные требования — наличие документа, подтверждающего личность, биометрическая регистрация и прописка на территории Кыргызстана. После прохождения идентификации на участке система автоматически определяет округ, в котором зарегистрирован гражданин, и распечатывает бюллетень с фамилиями кандидатов, баллотирующихся по нему.

За тем, как проходит голосование в столице Приволжья, в качестве международных наблюдателей следят председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева и член избирательной комиссии области Марина Овчинникова.

Андреева отметила, что избирательный участок открыт с 8 часов утра до 8 часов вечера. "Голосование проходит с учётом всех норм законодательства, действующего в республике", — сказала она.

В региональном избиркоме подчеркнули, что подход Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, а также дипломатического корпуса страны к организации голосования за рубежом — яркий и позитивный пример того, как государство и организаторы выборов обеспечивают реализацию избирательных прав своих граждан, находящихся за границей.

Ажиотажа и очередей на участке не наблюдается. Почетный консул Кыргызстана в Нижнем Новгороде Вадим Юн, отвечая на вопрос о явке, отметил, что это первые выборы в регионе, когда кыргызстанцы могут голосовать удаленно. Поэтому им самим интересно узнать, "сколько активных кыргызстанцев пребывает на территории области".

Напомним, офис почетного консула заработал в Нижнем Новгороде в феврале 2025 года.