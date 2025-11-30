Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2025 13:37В Нижнем Новгороде впервые проходят выборы в парламент Киргизии
30 ноября 2025 13:03Мемориальный комплекс построят на острове смерти под Нижним Новгородом
30 ноября 2025 12:45Три детсада и 8 школ закроют на ремонт в Нижегородской области в 2026 году
30 ноября 2025 12:39Победителей просветительской программы "ПроЭко" наградили в Доме народного единства
30 ноября 2025 12:3325 нижегородских школьных команд приняли участие в заключительном фестивале "Фиджитал по-русски"
30 ноября 2025 12:02Шалабаев поделился трогательными воспоминаниями об умершей маме
30 ноября 2025 11:50Нижегородская мать-героиня дала советы по воспитанию детей
30 ноября 2025 11:21Евгений Люлин: "Сам став отцом и дедом, не перестаю и сегодня восхищаться мамами"
30 ноября 2025 10:04Мобильный пункт приема ЖБО откроется в Нижнем Новгороде в 2025 году
29 ноября 2025 18:30Лебедь остался зимовать на озере в Кстовском районе
Общество

В Нижнем Новгороде впервые проходят выборы в парламент Киргизии

30 ноября 2025 13:37 Общество
В Нижнем Новгороде впервые проходят выборы в парламент Киргизии

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области впервые проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики. Избирательный участок открыт в офисе почетного консульства республики в столице Приволжья. Там побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Особенность этой избирательной кампании заключается в том, что кыргызстанцы, находящиеся за пределами республики, могут проголосовать на любом участке. Единственные требования — наличие документа, подтверждающего личность, биометрическая регистрация и прописка на территории Кыргызстана. После прохождения идентификации на участке система автоматически определяет округ, в котором зарегистрирован гражданин, и распечатывает бюллетень с фамилиями кандидатов, баллотирующихся по нему.

За тем, как проходит голосование в столице Приволжья, в качестве международных наблюдателей следят председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева и член избирательной комиссии области Марина Овчинникова.

Андреева отметила, что избирательный участок открыт с 8 часов утра до 8 часов вечера. "Голосование проходит с учётом всех норм законодательства, действующего в республике", — сказала она.

В региональном избиркоме подчеркнули, что подход Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, а также дипломатического корпуса страны к организации голосования за рубежом — яркий и позитивный пример того, как государство и организаторы выборов обеспечивают реализацию избирательных прав своих граждан, находящихся за границей.

Ажиотажа и очередей на участке не наблюдается. Почетный консул Кыргызстана в Нижнем Новгороде Вадим Юн, отвечая на вопрос о явке, отметил, что это первые выборы в регионе, когда кыргызстанцы могут голосовать удаленно. Поэтому им самим интересно узнать, "сколько активных кыргызстанцев пребывает на территории области".

Напомним, офис почетного консула заработал в Нижнем Новгороде в феврале 2025 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Избирком Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
05 июня 2025 16:18Нижегородская область укрепляет цифровые и межрегиональные связи с Киргизией на "ЦИПРе"
04 июня 2025 16:15Red Wings не получила разрешение на рейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек
11 февраля 2025 21:15Нижегородская область и Киргизия расширяют сотрудничество в экономике и образовании
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных