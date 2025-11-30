Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери Общество

Фото: филиал РТРС

Филиал РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", АНО "Институт демографического развития" и региональное минсоцполитики проведут акцию ко Дню матери 30 ноября.

С 18:00 до 20:00 телебашня на Белинке включит тематическую подсветку. На самом высоком инженерном объекте города появятся графические изображения, посвященные семье и материнству: большое сердце, слово "мама" и символ праздника — незабудка.

Кроме того, на медиафасаде запустят бегущую строку с надписями "30 ноября", "День матери", логотипом облправительства и официальной символикой программы "ОСНОВА — нижегородский проект жизни", реализуемой в регионе в рамках нацпроекта "Семья".

В течение дня цифровые билборды в городе также будут транслировать слоган "Быть мамой — это суперсила!".

Напомним, программа "ОСНОВА — нижегородский проект жизни" направлена на поддержку семей, создание комфортной среды, повышение уровня жизни и заботу о здоровье жителей региона. Она предусматривает выплату не менее 1 млн рублей за каждого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 июля 2025 года. Доход семьи при этом значения не имеет. Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.

День матери был установлен Указом президента РФ в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября, подчёркивая важную роль женщины-матери в воспитании детей и сохранении духовных и семейных ценностей.