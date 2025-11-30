Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2025 14:32Губернатор Глеб Никитин показал детское фото своей мамы
30 ноября 2025 14:26Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери
30 ноября 2025 14:09Мокрый снег и слабый минус ждут Нижний Новгород в начале декабря
30 ноября 2025 13:37В Нижнем Новгороде впервые проходят выборы в парламент Киргизии
30 ноября 2025 13:03Мемориальный комплекс построят на острове смерти под Нижним Новгородом
30 ноября 2025 12:45Три детсада и 8 школ закроют на ремонт в Нижегородской области в 2026 году
30 ноября 2025 12:39Победителей просветительской программы "ПроЭко" наградили в Доме народного единства
30 ноября 2025 12:3325 нижегородских школьных команд приняли участие в заключительном фестивале "Фиджитал по-русски"
30 ноября 2025 12:02Шалабаев поделился трогательными воспоминаниями об умершей маме
30 ноября 2025 11:50Нижегородская мать-героиня дала советы по воспитанию детей
Общество

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери

30 ноября 2025 14:26 Общество
Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери

Фото: филиал РТРС

Филиал РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", АНО "Институт демографического развития" и региональное минсоцполитики проведут акцию ко Дню матери 30 ноября. 

С 18:00 до 20:00 телебашня на Белинке включит тематическую подсветку. На самом высоком инженерном объекте города появятся графические изображения, посвященные семье и материнству: большое сердце, слово "мама" и символ праздника — незабудка.

Кроме того, на медиафасаде запустят бегущую строку с надписями "30 ноября", "День матери", логотипом облправительства и официальной символикой программы "ОСНОВА — нижегородский проект жизни", реализуемой в регионе в рамках нацпроекта "Семья". 

В течение дня цифровые билборды в городе также будут транслировать слоган "Быть мамой — это суперсила!".

Напомним, программа "ОСНОВА — нижегородский проект жизни" направлена на поддержку семей, создание комфортной среды, повышение уровня жизни и заботу о здоровье жителей региона. Она предусматривает выплату не менее 1 млн рублей за каждого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 июля 2025 года. Доход семьи при этом значения не имеет. Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.

День матери был установлен Указом президента РФ в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября, подчёркивая важную роль женщины-матери в воспитании детей и сохранении духовных и семейных ценностей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография День Матери телебашня
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 10:50Почти 27 млрд рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми
13 ноября 2025 17:38Миллион рублей вместо земли предложили выдавать нижегородским семьям
01 июля 2025 11:42Новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных