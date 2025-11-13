Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Экономика

13 ноября 2025 17:38 Экономика
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать нижегородским семьям

Совет Законодательного Собрания Нижегородской области одобрил инициативу, предполагающую возможность замены бесплатного земельного участка единовременной денежной выплатой для многодетных семей. Предложение направлено на внесение изменений в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Об этом сообщили в пресс-служба ЗСНО.

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что не все семьи заинтересованы в строительстве дома, и для многих более разумным решением станет использование средств, например, на покупку готового жилья или улучшение жилищных условий.

Согласно проекту, граждане, воспитывающие троих и более детей, смогут один раз получить денежную выплату вместо участка под индивидуальное жилищное строительство. Размер выплаты будет определяться региональными властями, но не может быть ниже одного миллиона рублей.

Председатель профильного комитета регионального парламента Василий Суханов отметил, что данная инициатива актуальна для Нижегородской области. Она поможет сократить очередь семей, ожидающих получение земли, и предоставит им больше свободы в выборе вариантов улучшения жилищных условий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал предложение. Сейчас документ направлен в другие регионы для обсуждения. Если инициатива получит одобрение, то в декабре она может быть рассмотрена в первом чтении в Государственной думе. Финансирование предлагается осуществлять за счёт федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки семей с детьми появились в Нижегородской области.

