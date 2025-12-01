Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Эксперты рассказали, как в Нижегородской области борются с ВИЧ-инфекцией

01 декабря 2025 15:28 Общество
Эксперты рассказали, как в Нижегородской области борются с ВИЧ-инфекцией

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день специалисты по всему миру напоминают о важности профилактики, ранней диагностики и доступности лечения ВИЧ-инфекции.

В НОИЦ в этот день прошла пресс-конференция, организованная областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД. В ней приняли участие представители региональных министерств, ведомств, а также волонтёрских и некоммерческих организаций. Участники подвели итоги работы и рассказали о достигнутых результатах в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Распространённость и пути передачи

По словам заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Татьяны Коваленко, уровень распространённости ВИЧ в регионе составляет около 0,7%. По Приволжскому федеральному округу показатель достигает 0,75%. Благодаря системной работе снижается число новых случаев, а охват диагностикой и лечением постоянно растёт.

Основной путь передачи инфекции — половой. Если в 1996 году только 0,9% случаев приходилось на гетеросексуальные контакты, то в 2025 году этот показатель вырос до 83,4%. Также сохраняется значительная доля заражений через употребление наркотиков.

Возрастной портрет инфицированных

Наибольшая доля новых случаев приходится на людей в возрасте от 21 до 50 лет. В 1996 году в Нижегородской области в этой категории было выявлено 12 случаев (6,6%), а в 2025 году — уже 619. При этом соотношение мужчин и женщин среди инфицированных примерно одинаковое, хотя среди мужчин уровень выявляемости немного ниже из-за меньшей численности мужского населения в этом возрасте.

За последние десятилетия изменилась и структура заболевших: если ранее ВИЧ чаще выявляли у мужчин, то сегодня доля женщин составляет до 50%.

Контроль за распространением

По данным на 30 сентября 2025 года, в ПФО под наблюдением находятся более 211 тысяч человек с ВИЧ. За 9 месяцев в округе выявлено 7650 новых случаев, из них 54 случая это дети.

Более того, Нижегородская область уже выполнила целевой показатель 2025 года по охвату тестированием — 36% населения прошли обследование за 9 месяцев 2025 года.

По словам Натальи Садыковой, за последние 15 лет благодаря мерам профилактики и терапии в мире удалось предотвратить более 26 млн случаев заболевания. Всего в России ежегодно обследуются более 52 млн человек.

Общее число умерших среди ВИЧ-инфицированных в России превысило 155 тысяч человек. Однако не все смерти напрямую связаны с вирусом.

Вертикальная передача ВИЧ

Одним из достижений региона является снижение уровня перинатальной передачи ВИЧ. В 2023 и 2024 году в Нижегородской области не зарегистрировано ни одного случая перинатальной трансмиссии благодаря охвату беременных медицинским наблюдением и применению АРВТ на всех этапах. 

Профилактика и лечение

Одним из самых эффективных инструментов профилактики остаётся ранняя диагностика. В Нижегородской области активно развиваются скрининговые программы: тестирование можно пройти бесплатно и анонимно в медицинских учреждениях, в рамках выездных акций, а также на площадках здоровья и в центрах здоровья.

В регионе выстроена централизованная система транспортировки биоматериала и передачи результатов через защищённые электронные каналы. Лаборатории оснащены современным оборудованием, что обеспечивает высокую точность и скорость анализа. Все государственные медицинские учреждения региона включены в систему диагностики.

Более того, в Нижегородской области стало то, что более 93% ВИЧ-положительных пациентов получают антиретровирусную терапию.

"Вопрос в своевременном выявлении о ВИЧ-инфекции и в своевременном лечении источников инфекции является ключевым, поскольку вакцинации против ВИЧ-инфекции не существует. Есть такой принцип – "не определяется, значит не распространяет". То есть, если человек получает антибиотическую терапию, то вирус в крови находится настолько в низкой концентрации, что не способен передаться при половом пути", — отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Теги:
Медицина и здоровье СПИД
