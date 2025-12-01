Нижегородские ИТ-специалисты оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Более 2,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 18,78 млрд рублей было выдано в Нижегородской области по программе ИТ-ипотеки с момента ее запуска и по состоянию на 1 декабря 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Как уточнили в ведомстве, регион стабильно входит в число лидеров по числу выданных займов в рамках этой программы. Согласно данным, опубликованным АО "ДОМ.РФ" в разделе "Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию", Нижегородская область занимает восьмое место среди всех субъектов Российской Федерации.

Программа ИТ-ипотеки предоставляет льготные условия для сотрудников сферы информационных технологий, позволяя им приобретать жильё на более выгодных условиях. Поддержка направлена на повышение привлекательности региона для квалифицированных специалистов и развитие цифровой экономики.

Напомним, что льготная ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний действует в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Введение мер поддержки ИТ-специалистов отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который действует в России с 1 января 2025 года.

Также сообщалось, что нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на реализацию проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в ИТ-сфере.