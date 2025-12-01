Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Экономика
01 декабря 2025 17:28Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми — Андрей Костин
01 декабря 2025 16:50Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на мероприятия в рамках Декады инвалидов
01 декабря 2025 16:44Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по маркировке товаров
01 декабря 2025 16:20Нижегородские ИТ-специалисты оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек
01 декабря 2025 16:05Объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе
01 декабря 2025 14:46Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 14:44Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
01 декабря 2025 14:10Оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году
01 декабря 2025 13:30Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции
01 декабря 2025 12:36Рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть
Экономика

Нижегородские ИТ-специалисты оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек

01 декабря 2025 16:20 Экономика
Нижегородские ИТ-специалисты оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Более 2,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 18,78 млрд рублей было выдано в Нижегородской области по программе ИТ-ипотеки с момента ее запуска и по состоянию на 1 декабря 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Как уточнили в ведомстве, регион стабильно входит в число лидеров по числу выданных займов в рамках этой программы. Согласно данным, опубликованным АО "ДОМ.РФ" в разделе "Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию", Нижегородская область занимает восьмое место среди всех субъектов Российской Федерации.

Программа ИТ-ипотеки предоставляет льготные условия для сотрудников сферы информационных технологий, позволяя им приобретать жильё на более выгодных условиях. Поддержка направлена на повышение привлекательности региона для квалифицированных специалистов и развитие цифровой экономики.

Напомним, что льготная ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний действует в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Введение мер поддержки ИТ-специалистов отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который действует в России с 1 января 2025 года.

Также сообщалось, что нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на реализацию проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в ИТ-сфере.

Теги:
IT Ипотека Нацпроект
