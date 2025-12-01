"Нижегородский" сквер открылся в Сухуме Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев презентовал первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко обновлённый общественный сквер в Сухуме, столице Республики Абхазия. Об этом мэр сообщил в своём телеграм-канале.

Объект получил название "Нижегородский сквер" и стал новым общественным пространством для жителей района, где проживает порядка 40 тысяч человек. Благоустроенная территория включает детские игровые площадки, амфитеатр, зелёные зоны, малые архитектурные формы, а также светодинамический фонтан, который исполняет мелодию "Сормовской лирической".

Кроме того, одна из набережных Сухума была украшена архитектурно-художественной подсветкой, вдохновлённой обликом Нижнего Новгорода.

По словам мэра, проект стал частью масштабного сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Абхазия. Стороны намерены продолжать совместную работу.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Сухум как города-побратимы реализуют совместные проекты в разных направлениях.