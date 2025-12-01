Нижегородку осудят за многолетнее истязание 4-х детей Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жительницу Дивеевского района будут судить за истязание четырех своих несовершеннолетних детей, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, с 2015 по 2024 год женщина регулярно избивала своих детей и применяла недопусттимые методы воспитания.

В декабре 2024 года на нее завели уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетних с особой жестокостью и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Суд заключил ее под стражу.

Детей фигурантки поместили в социально-реабилитационный центр в Нижнем Новгороде. Саму ее лишили родительских прав.

Как выяснилось 1 декабря 2025 года, расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом.