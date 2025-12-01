Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Сезон катания на коньках стартовал в нижегородских парках

01 декабря 2025 19:16
Сезон катания на коньках стартовал в нижегородских парках

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде официально начался сезон катания на коньках. Первые ледовые площадки уже открылись — покататься можно в парке "Швейцария" и на стадионе "Труд". Завтра к ним присоединится каток в парке имени 1 Мая.

По словам мэра Юрия Шалабаева, этой зимой в городе будет работать почти 100 катков.

Каток в парке "Швейцария" вновь расположили рядом с детским центром "Вега".  Площадка будет работать до 9 марта. Сеансы проходят с 10 утра до 9 вечера по будням и до 11 вечера по выходным и праздникам. В новогоднюю ночь каток будет открыт до 3 часов утра. 

В дирекции парков рассказали, что этой зимой катки появятся также в парках "Дубки", Автозаводском и имени 1 Мая — все они станут частью городского фестиваля "Горьковская Ёлка".

Каток в парке имени 1 Мая откроется 2 декабря. Здесь установлена система искусственного охлаждения, так что лед будет устойчивым даже при нестабильной погоде. Работать площадка будет со вторника по воскресенье, понедельник — выходной (за исключением 5 января и 23 февраля). С 2 декабря по 31 декабря и с 12 января по 1 марта будет шесть сеансов в день, а с 1 по 11 января добавится вечерний — с 21:30 до 22:45.

Катки в "Дубках" и Автозаводском парке заливаются естественным способом, поэтому точные даты открытия зависят от погоды. В "Дубках" катание будет проходить каждый день, кроме понедельника, с несколькими сеансами в течение дня. В новогодние праздники добавят вечерний сеанс.

Каток "Катушка" в Автозаводском парке будет принимать гостей по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные — с 10:00. Здесь можно не только покататься на коньках, но и взять напрокат лыжи или тюбинг для катания с горок.

Кроме того, массовые катания пройдут и на катках при спортивных учреждениях города. Стадион "Труд" уже открыт. Во Дворце спорта "Заречье" массовые сеансы пройдут с 3 по 11 января, а в "Северной звезде" — с 7 по 28 декабря, с 3 по 6 и с 8 по 11 января, а также с 18 января по 22 февраля. Подробности и график можно найти на сайтах учреждений.

По информации городского департамента спорта, до конца декабря в Нижнем Новгороде планируют залить 67 дворовых катков. Все они будут бесплатными. Площадки заливаются на открытом воздухе, без систем охлаждения, поэтому сроки запуска зависят от погоды. Кроме того, катки появятся на территории 24 городских школ. Адреса всех площадок уже доступны на сайте администрации города.

Ранее стало известно, какие праздничные мероприятия (0+) ждут нижегородцев в этом году.

