Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области в декабре ждет самая короткая рабочая неделя за весь 2025 год. Это связано с переносом выходных дней, утвержденным постановлением правительства России.

В последнюю неделю декабря нижегородцам предстоит выйти на работу всего два дня — 29 и 30 декабря. После этого начнутся продолжительные праздничные выходные, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Причиной столь длительных каникул стало совпадение праздничного дня, 5 января, с воскресеньем. Согласно законодательству, в таких случаях выходной переносится. В 2025 году его перенесли на 31 декабря, сделав этот день нерабочим.

Таким образом в январе 2026 года нижегородцы будут трудиться всего 15 дней из 31.

Напомним, в течение всего следующего года жителей региона ожидает семь укороченных рабочих недель из-за праздников.

