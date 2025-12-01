Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году

Фото:
Жителей Нижегородской области в декабре ждет самая короткая рабочая неделя за весь 2025 год. Это связано с переносом выходных дней, утвержденным постановлением правительства России.
В последнюю неделю декабря нижегородцам предстоит выйти на работу всего два дня — 29 и 30 декабря. После этого начнутся продолжительные праздничные выходные, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Причиной столь длительных каникул стало совпадение праздничного дня, 5 января, с воскресеньем. Согласно законодательству, в таких случаях выходной переносится. В 2025 году его перенесли на 31 декабря, сделав этот день нерабочим.
Таким образом в январе 2026 года нижегородцы будут трудиться всего 15 дней из 31.
Напомним, в течение всего следующего года жителей региона ожидает семь укороченных рабочих недель из-за праздников.
Ранее нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата.
