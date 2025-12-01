Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2025 11:29Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области
01 декабря 2025 11:16Нижегородские муниципалитеты передали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
01 декабря 2025 11:12Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам
01 декабря 2025 10:35Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году
01 декабря 2025 09:38Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря
30 ноября 2025 16:59Нижегородский дерматолог рассказала, чем опасен "супергрибок" из Европы
30 ноября 2025 16:37Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области
30 ноября 2025 16:25Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
30 ноября 2025 14:32Губернатор Глеб Никитин показал детское фото своей мамы
30 ноября 2025 14:26Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери
Общество

Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году

01 декабря 2025 10:35 Общество
Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области в декабре ждет самая короткая рабочая неделя за весь 2025 год. Это связано с переносом выходных дней, утвержденным постановлением правительства России.

В последнюю неделю декабря нижегородцам предстоит выйти на работу всего два дня — 29 и 30 декабря. После этого начнутся продолжительные праздничные выходные, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Причиной столь длительных каникул стало совпадение праздничного дня, 5 января, с воскресеньем. Согласно законодательству, в таких случаях выходной переносится. В 2025 году его перенесли на 31 декабря, сделав этот день нерабочим.

Таким образом в январе 2026 года нижегородцы будут трудиться всего 15 дней из 31.

Напомним, в течение всего следующего года жителей региона ожидает семь укороченных рабочих недель из-за праздников.

Ранее нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Отдых Работа
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2025 12:31В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на "гражданке"
15 ноября 2025 18:00Половина нижегородцев поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю
07 ноября 2025 13:20Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 73,6 тысячи рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных