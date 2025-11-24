Минздрав установил сроки обязательного наставничества для молодых врачей

Фото:
Министерство здравоохранения России определило продолжительность обязательного периода наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей, а также ординаторов. Эти сроки зависят от специальности и места будущей работы специалиста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Так, трехлетнее наставничество предстоит пройти выпускникам по направлению "лечебное дело", а также ординаторам, выбравшим неонатологию, терапию, онкологию и пластическую хирургию.
Будущим педиатрам предстоит два года наставничества, а молодым стоматологам — полтора.
Большинство выпускников ординатуры будут обязаны отработать в системе обязательного медицинского страхования два года.
Если молодой специалист согласится работать в сельской местности, малых городах или в новых регионах России, срок наставничества для него составит один год — независимо от специальности.
От прохождения наставничества полностью освобождаются выпускники по специальностям "фармация", "провизор", "гигиена" и "организация санитарно-эпидемиологической службы".
Медицинские специалисты со средним образованием — фельдшеры, медсестры и акушеры — будут проходить наставничество на протяжении двух лет. Для лаборантов и стоматологов-ортопедов этот срок составит полтора года. Если представители среднего медперсонала начнут работать в селах, малых городах или новых регионах, период их наставничества также сократится до одного года.
При этом в ряде субъектов страны возможны индивидуальные сроки — их установят для привлечения иногородних специалистов в медицинские учреждения.
Напомним, что в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года все выпускники медицинских колледжей и вузов обязаны пройти наставничество в учреждениях, работающих по системе ОМС.
