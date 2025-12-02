На улицах ТИЗ "Новое Покровское" вводят одностороннее движение Общество

Фото: ЦОДД

С 22 декабря в территории индивидуальной застройки "Новое Покровское" вступят в силу изменения в организации дорожного движения.

На отдельных участках улиц Бирюзовая, Брусничная и Преображенская будет установлено одностороннее движение. Дополнительно вводится запрет на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Бирюзовая в районе дома № 1.

Эти меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах и свободного проезда автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открывается объездная дорога на улице Родионова.

Также напомним, что с 1 декабря ограничили парковку на улице 3-й Ямской.