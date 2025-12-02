Почти 19 тысяч ВИЧ-инфицированных нижегородцев находятся под наблюдением

Фото:
Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Он учреждён в 1988 году решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. Его главная цель — привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ и напомнить о важности профилактики, ранней диагностики и лечения.
В 2025 году девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит так: "Преодолевая трудности, трансформируя ответные меры на СПИД". Он подчеркивает необходимость адаптации подходов к борьбе с эпидемией и преодоления барьеров, мешающих эффективному контролю над вирусом.
Несмотря на достижения в области лечения и профилактики, число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире продолжает расти. Причём всё чаще вирус выявляется у людей, не относящихся к традиционно уязвимым группам.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему, ослабляя её защитные функции. Без лечения инфекция прогрессирует и может перейти в последнюю стадию — синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). На этом этапе организм теряет способность бороться с инфекциями и злокачественными опухолями.
Однако своевременное выявление ВИЧ и начало терапии позволяют избежать развития СПИДа, сохранить здоровье и вести полноценную жизнь.
Каждый человек может бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в специализированных центрах профилактики и борьбы со СПИДом. В России обследование проводится добровольно и сопровождается обязательным консультированием до и после теста.
Сегодня ВИЧ-инфекция считается хроническим заболеванием, которое можно контролировать. Антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет не только сохранить высокое качество жизни, но и существенно снизить риск передачи вируса другим людям.
Существует только три пути передачи ВИЧ:
Других путей заражения ВИЧ не существует. Вирус не передаётся через рукопожатия, объятия, общую посуду, укусы насекомых или воздушно-капельным путём.
Основной способ предотвратить заражение — безопасное поведение. Важно использовать средства защиты при половых контактах, быть верным партнёру, отказаться от употребления наркотиков и избегать сомнительных процедур, связанных с нарушением целостности кожи.
Беременные женщины с ВИЧ могут родить здорового ребёнка, если вовремя начать приём препаратов. Поэтому особенно важно знать свой ВИЧ-статус.
По данным на 25 ноября 2025 года, в Нижегородской области под наблюдением находятся 18 697 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 17 772 получают лечение, включая 234 ребёнка до 18 лет. В 82,5% случаев вирус передаётся половым путём.
Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь и доступ к АРВТ. Люди, живущие с ВИЧ, обладают всеми правами, предусмотренными законодательством РФ, и могут рассчитывать на полноценную поддержку.
В Нижегородской области помощь по вопросам ВИЧ-инфекции оказывает Центр профилактики и борьбы со СПИД. Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина, 20/3 Е. Телефон доверия: 214-0-214 (доб. 847). По юридическим вопросам можно обратиться по доб. 807.
Ранее сообщалось, что уровень распространённости ВИЧ в Нижегородской области составляет около 0,7%
