Почти 19 тысяч ВИЧ-инфицированных нижегородцев находятся под наблюдением

02 декабря 2025 09:59 Общество
Почти 19 тысяч ВИЧ-инфицированных нижегородцев находятся под наблюдением

Фото: Кира Мишина

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. Он учреждён в 1988 году решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. Его главная цель — привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ и напомнить о важности профилактики, ранней диагностики и лечения.

В 2025 году девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит так: "Преодолевая трудности, трансформируя ответные меры на СПИД". Он подчеркивает необходимость адаптации подходов к борьбе с эпидемией и преодоления барьеров, мешающих эффективному контролю над вирусом.

Несмотря на достижения в области лечения и профилактики, число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире продолжает расти. Причём всё чаще вирус выявляется у людей, не относящихся к традиционно уязвимым группам.

ВИЧ и СПИД: в чём разница

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему, ослабляя её защитные функции. Без лечения инфекция прогрессирует и может перейти в последнюю стадию — синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). На этом этапе организм теряет способность бороться с инфекциями и злокачественными опухолями.

Однако своевременное выявление ВИЧ и начало терапии позволяют избежать развития СПИДа, сохранить здоровье и вести полноценную жизнь.

Диагностика и лечение

Каждый человек может бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в специализированных центрах профилактики и борьбы со СПИДом. В России обследование проводится добровольно и сопровождается обязательным консультированием до и после теста.

Сегодня ВИЧ-инфекция считается хроническим заболеванием, которое можно контролировать. Антиретровирусная терапия (АРВТ) позволяет не только сохранить высокое качество жизни, но и существенно снизить риск передачи вируса другим людям.

Как передаётся ВИЧ

Существует только три пути передачи ВИЧ:

  • Половой — незащищённый контакт с ВИЧ-положительным партнёром. В последние годы этот путь стал преобладающим.
  • Через кровь — при совместном использовании шприцев, нестерильных инструментов для татуировок и пирсинга. Особенно высок риск заражения у людей, употребляющих наркотики внутривенно.
  • От матери к ребёнку — во время беременности, родов или грудного вскармливания. При своевременном лечении риск передачи вируса снижается до минимума.

Других путей заражения ВИЧ не существует. Вирус не передаётся через рукопожатия, объятия, общую посуду, укусы насекомых или воздушно-капельным путём.

Профилактика — основная защита

Основной способ предотвратить заражение — безопасное поведение. Важно использовать средства защиты при половых контактах, быть верным партнёру, отказаться от употребления наркотиков и избегать сомнительных процедур, связанных с нарушением целостности кожи.

Беременные женщины с ВИЧ могут родить здорового ребёнка, если вовремя начать приём препаратов. Поэтому особенно важно знать свой ВИЧ-статус.

Ситуация в Нижегородской области

По данным на 25 ноября 2025 года, в Нижегородской области под наблюдением находятся 18 697 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 17 772 получают лечение, включая 234 ребёнка до 18 лет. В 82,5% случаев вирус передаётся половым путём.

Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь и доступ к АРВТ. Люди, живущие с ВИЧ, обладают всеми правами, предусмотренными законодательством РФ, и могут рассчитывать на полноценную поддержку.

Куда обращаться

В Нижегородской области помощь по вопросам ВИЧ-инфекции оказывает Центр профилактики и борьбы со СПИД. Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина, 20/3 Е. Телефон доверия: 214-0-214 (доб. 847). По юридическим вопросам можно обратиться по доб. 807.

Ранее сообщалось, что уровень распространённости ВИЧ в Нижегородской области составляет около 0,7%

Здравоохранение Медицина и здоровье СПИД
