16-летнюю девушку в Павлове будут судить за дропперство Происшествия

Подросток из Павловского района стала фигурантом уголовного дела после того, как по незнанию оказалась втянутой в противоправную финансовую деятельность. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

16-летняя девушка наткнулась в одном из мессенджеров на предложение о подработке. Заинтересовавшись, она начала переписку с предполагаемым работодателем и согласилась выполнять предложенные задания.

Следуя полученным инструкциям, несовершеннолетняя получала на свой банковский счёт денежные переводы, после чего пересылала средства на указанные ей реквизиты. За выполнение этих операций она получала процент от сумм — таким образом, девочка фактически исполняла роль посредника, так называемого "дроппера", в мошеннической схеме.

В результате проведённой проверки следственным отделом МО МВД России "Павловский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей".

На время расследования в отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Сейчас правоохранительные органы продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что первое дело о дропперстве рассмотрят в нижегородском суде.