Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 декабря 2025 11:31В Нижегородской области стали реже давать взятки
02 декабря 2025 11:0016-летнюю девушку в Павлове будут судить за дропперство
02 декабря 2025 10:30Число убийств выросло на 7% в Нижегородской области в 2025 году
02 декабря 2025 08:11Момент гибели 11-летнего ребенка под двумя авто в Выксе попал на видео
01 декабря 2025 18:18Дорожника арестовали за взятку в 2,5 млн рублей в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 18:00Экс-главу Шахуньи Олега Дахно приговорили к принудительным работам
01 декабря 2025 17:17Нижегородку осудят за многолетнее истязание 4-х детей
01 декабря 2025 15:0058-летний рыбак утонул в Нижегородской области
01 декабря 2025 13:47Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи
01 декабря 2025 13:17Заведующую детсадом в Городце обвиняют в хищении более 1 млн рублей
Происшествия

16-летнюю девушку в Павлове будут судить за дропперство

02 декабря 2025 11:00 Происшествия
16-летнюю школьницу в Павлове будут судить за дропперство

Подросток из Павловского района стала фигурантом уголовного дела после того, как по незнанию оказалась втянутой в противоправную финансовую деятельность. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

16-летняя девушка наткнулась в одном из мессенджеров на предложение о подработке. Заинтересовавшись, она начала переписку с предполагаемым работодателем и согласилась выполнять предложенные задания.

Следуя полученным инструкциям, несовершеннолетняя получала на свой банковский счёт денежные переводы, после чего пересылала средства на указанные ей реквизиты. За выполнение этих операций она получала процент от сумм — таким образом, девочка фактически исполняла роль посредника, так называемого "дроппера", в мошеннической схеме.

В результате проведённой проверки следственным отделом МО МВД России "Павловский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей".

На время расследования в отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Сейчас правоохранительные органы продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что первое дело о дропперстве рассмотрят в нижегородском суде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 12:12Адвокат Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе
21 августа 2025 18:30Первое уголовное дело за дропперство возбудили в Нижегородской области
20 июня 2025 16:18Правозащитник дал советы, как не стать дроппером и уберечь от этого близких
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных