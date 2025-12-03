Гострудинспекцию заинтересовало жуткое ДТП на М-12 в Арзамасском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области организовала проверку из-за массового ДТП с пострадавшими на М-12. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Авария произошла вечером 2 декабря в Арзамасском округе. На трассе столкнулись два автобуса, два автопоезда и автомобиль BMW.

"Организовано межведомственное взаимодействие с отраслевыми органами с целью выяснения информации о пострадавших работниках", - отметили в трудовой инспекции.

По словам главы ведомства Ильи Мошеса, в случае установления информации о пострадавших работниках будут сразу инициированы расследования несчастных случаев на производстве.

Как сообщалось ранее, по факту ДТП возбуждены два уголовных дела.