Происшествия

Гострудинспекцию заинтересовало жуткое ДТП на М-12 в Арзамасском округе

03 декабря 2025 19:45 Происшествия
Гострудинспекцию заинтересовало жуткое ДТП на М-12 в Арзамасском округе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области организовала проверку из-за массового ДТП с пострадавшими на М-12. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Авария произошла вечером 2 декабря в Арзамасском округе. На трассе столкнулись два автобуса, два автопоезда и автомобиль BMW.

"Организовано межведомственное взаимодействие с отраслевыми органами с целью выяснения информации о пострадавших работниках", - отметили в трудовой инспекции.

По словам главы ведомства Ильи Мошеса, в случае установления информации о пострадавших работниках будут сразу инициированы расследования несчастных случаев на производстве.

Как сообщалось ранее, по факту ДТП возбуждены два уголовных дела. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Арзамас Госинспекция труда ДТП
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных