Опубликовано видео задержания нижегородского вице-мэра Егорова Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Опубликовано видео задержания первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Кадрами поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как сообщалось ранее, на чиновника завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки через посредника в значительном размере). Задержание прошло 2 декабря.

По версии следствия, в феврале-августе текущего года чиновник получил через посредника взятку за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода.

Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, что Егоров сел в кресло вице-мэра после увольнения Ильи Штокмана в августе 2025 года. Сейчас Штокман находится в СИЗО по делу о многомиллионной взятке. Его этапировали в Москву.

Ранее в мэрии сказали, что оказывают содействие правоохранителям.