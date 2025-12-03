Опубликовано видео задержания нижегородского вице-мэра Егорова

Фото:
Опубликовано видео задержания первого заммэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Кадрами поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как сообщалось ранее, на чиновника завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки через посредника в значительном размере). Задержание прошло 2 декабря.
По версии следствия, в феврале-августе текущего года чиновник получил через посредника взятку за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода.
Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Напомним, что Егоров сел в кресло вице-мэра после увольнения Ильи Штокмана в августе 2025 года. Сейчас Штокман находится в СИЗО по делу о многомиллионной взятке. Его этапировали в Москву.
Ранее в мэрии сказали, что оказывают содействие правоохранителям.
