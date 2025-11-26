Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 ноября 2025 07:00Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов
25 ноября 2025 17:20Новогодние ярмарки начнут работать в Нижнем Новгороде с 20 декабря
25 ноября 2025 14:21Опубликована новогодняя программа в парках Нижнего Новгорода
24 ноября 2025 14:07Постановка Нижегородского ТЮЗа претендует на премию "Золотая маска"
23 ноября 2025 14:46На кинофестиваль "Черноречье Фест" в Дзержинск приедут Куценко, Гусева и Скляр
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 13:59Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому"
21 ноября 2025 13:25Рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными
20 ноября 2025 18:25Лиза Симпсон заменила Барта на новом арт-объекте в Студёном квартале
20 ноября 2025 18:06Открылась первая в России фотовыставка о четвероногих защитниках Отечества
Культура и отдых

Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов

26 ноября 2025 07:00 Культура и отдых
Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Губернатор Глеб Никитин объяснил, зачем власти Нижнего Новгорода хотят ввести штрафы для уличных артистов. Своим мнением глава региона поделился в ходе прямой линии 25 ноября, которая длилась три часа. 

Напомним, с инициативой по введению штрафов для уличных артистов, выступающих без предварительного уведомления, ранее выступила администрация города. Эта инициатива вызвала общественную дискуссию, в том числе получила критику со стороны журналистки Ксении Собчак. В ответ в городской администрации сказали, что уличные исполнители являются важной частью культурной среды и формируют уникальную атмосферу города. Однако необходимо соблюдать баланс интересов — зрителей, артистов и местных жителей. Именно для этого и был утвержден порядок координации уличных выступлений.

Похожую точку зрения высказал и губернатор. На прямой линии он подчеркнул, что речь идет не о запрете или ограничении творчества, а о систематизации уличной культурной активности для удобства всех горожан и туристов.

По словам главы региона, жители часто жалуются на уличных музыкантов и аниматоров, особенно на Большой Покровской. Люди недовольны навязчивостью некоторых артистов, которые буквально "хватают за руки" прохожих, а также громкими ночными выступлениями, мешающими отдыху.

Мэрия разработала специальную платформу, с помощью которой уличные музыканты и аниматоры могут уведомлять о своих выступлениях. Это сделано для того, чтобы распределить локации и время выступлений, избежать конфликтов и создать комфортную атмосферу в общественных пространствах.

Губернатор подчеркнул: цель платформы — не фильтрация репертуара, а организация порядка.

"Поверьте, если там будет какой-то негативный репертуар, связанный с дискредитацией Вооруженных сил РФ, то там совершенно другая ответственность. И она наступит. Нам не репертуар важен. Мы пытаемся сделать график резервирования мест для выступлений. Модель будет уведомительной. Чтобы музыканты понимали, что это место занято другим исполнителем", - сказал он. 

Новости по теме
13 ноября 2025 16:23Организаторы фестиваля "Рок чистой воды" сообщили о закрытии проекта
30 октября 2025 18:27Нижегородский сенатор Вайнберг записал новый хит с Шаманом
04 сентября 2025 18:43Мероприятия "Столицы закатов" в 2025 году собрали полмиллиона зрителей
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
