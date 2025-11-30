Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Наш сосед" Культура и отдых

Фото: организаторы проекта

Сегодня, 30 ноября, в рамках проекта #Музыкавместе был представлен новый видеоклип (0+) на песню "Наш сосед". Этот ролик стал частью масштабной серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья".

"Наш сосед" — это пятая история в музыкальной летописи ПФО, где бережно переплетаются культурное наследие и современное звучание. Знакомая многим мелодия предстает в новом свете: задушевная домра и ручная гармоника ведут насыщенный музыкальный диалог с кларнетом, а бодрые ритмы гармонируют с традиционным русским вокалом. Многоголосие, напевность и особый стиль исполнения рождают атмосферу теплоты и душевности, близкую каждому в России.

Динамику и живость композиции усиливает яркий танец, наполняющий видеоряд энергией и позитивом. В результате песня превращается в настоящий праздник, которым хочется делиться — будь то с друзьями, соседями или даже с целым миром.

Съемки проходили в живописных и значимых уголках Приволжья, каждый из которых добавил особое настроение финальному клипу. В Йошкар-Оле съёмочная группа работала на набережной Брюгге и в Архангельской слободе — местах, где сочетаются европейская архитектура и домашний уют. Оренбург представлен двумя яркими образами: сдержанным и строгим памятником Будильнику, а также романтичной набережной. В Самару зритель переносится через кадры с Ленинградской улицы у Белотурки, у стелы "Ладья" и скульптуры "Самарский козел", придающей ролику колорит и иронию.

В проекте приняли участие как признанные артисты, так и молодые исполнители. В числе участников — гитарист из Нижнего Новгорода Григорий Печников, вокалистка Екатерина Казеева из Сарова, а также прославленный ансамбль ВИА "Волга-Волга" из Казани.

Художественный руководитель и солист "Волги-Волги" Антон Салакаев отметил, что коллектив давно хотел принять участие в проекте #Музыкавместе. По его словам, песня "Наш сосед" связана с теплыми воспоминаниями детства, а исполнение её в фирменной, немного озорной манере коллектива стало настоящим удовольствием. Он добавил, что в съемках были задействованы талантливые исполнители из 14 регионов округа, и команда с нетерпением ждёт выхода готового клипа.

К созданию ролика также присоединились народный артист Республики Марий Эл, музыкант Альберт Мусинский, заслуженный артист Республики Мордовия Александр Бардин и фольклорный ансамбль "Слобода" из Кировской области, которым руководят Владимир и Ирина Холманских.

Всего в серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" приняли участие более 400 артистов со всего Приволжского федерального округа.

Ранее в рамках проекта #Музыкавместе уже были выпущены клипы на песни "Течет река Волга", "Гляжу в озера синие", "Как молоды мы были" и "Вместе весело шагать". Всего запланировано семь музыкальных историй.

Клип "Наш сосед", как и предыдущие видеоработы проекта, будет доступен на всех официальных ресурсах #Музыкавместе: в сообществе "ВКонтакте", на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО, а также в эфире региональных телеканалов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и инициативы "ДНК России".