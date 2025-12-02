Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

В Госдуме призвали к отмене доплаты за площадь при расселении аварийных домов

02 декабря 2025 17:00 Общество
В Госдуме призвали к отмене доплаты за площадь при расселении аварийных домов

Фото: Александр Воложанин

Жители аварийных домов, получающие новые квартиры, сталкиваются с необходимостью доплачивать за излишки площади. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила устранить доплату за площадь до 7 кв.м. Соответствующее обращение она направила министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает 360.ru.

По мнению Лантратовой, площади современных квартир отличаются от старых домов, что приводит к дополнительным расходам для переселенцев. Эти расходы часто становятся причиной споров и судебных разбирательств между собственниками и властями, затягивая сроки реализации программ расселения.

В разных регионах подходы к компенсации различаются: где-то доплаты берёт на себя муниципалитет или застройщик, а где-то расходы ложатся на плечи граждан. Лантратова предложила установить фиксированный порог в 7 кв. м, освободив переселенцев от доплаты за эту площадь.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что доплата за площадь — это практика не только в программах расселения, но и на рынке недвижимости в целом. Покупатели новостроек часто ориентируются на приблизительные данные о площади и доплачивают, если фактическая площадь оказывается больше.

Ракута подчеркнул, что для вынужденных переселенцев с ограниченными доходами инициатива Лантратовой является правильной. Ошибки в оценке площади застройщиками случаются, и такие ситуации возникают примерно в одном из десяти случаев. Обычно небольшие погрешности в один квадратный метр остаются без внимания, но значительные превышения требуют доплаты.

Эксперт также предложил распространить обратную силу на инициативу, чтобы те, кто уже доплатил за лишние метры, могли получить возврат средств.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Всего планируется переселить более 6 тысяч человек из порядка 250 многоквартирных домов общей площадью 93,1 тысячи квадратных метров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

