Общество

Глеб Никитин рассказал о соглашении с Национальным центром помощи

02 декабря 2025 17:41 Общество
Глеб Никитин рассказал о соглашении с Национальным центром помощи

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Власти Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам Никитина, совместная работа будет направлена на создание и развитие эффективной системы взаимодействия государства и общества в вопросах розыска пропавших детей.

"Вместе будем разрабатывать и развивать эффективную государственно-общественную систему поиска пропавших детей, организовывать обучение для волонтеров, проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что налаживание доверительных отношений с детьми позволяет повысить уровень их осознанности и снизить уязвимость перед внешними угрозами. Поэтому особое внимание будет уделено профилактической и методической работе с подростками и их родителями по вопросам обеспечения безопасности.

Также губернатор отметил, что соглашение открывает новые возможности для подготовки добровольцев, участвующих в поисках людей.

"У нас в регионе действует несколько поисково-спасательных отрядов и служб, которые помогают найти пропавших людей. Сегодня с председателем Попечительского совета Национального центра Еленой Мильской обсудили проведение в Нижегородской области масштабного слёта, который объединит волонтеров-поисковиков из разных регионов России", — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Тверской областью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Глеб Никитин Дети пропавшие
