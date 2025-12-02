ДТП с автобусами на М-12 под Арзамасом обернулось доследственной проверкой Происшествия

Доследственная проверка организована из-за ДТП с двумя автобусами на М-12 в Арзамасском округе, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Вечером 2 декабря на платной трассе столкнулись несколько транспортных средств, включая два автобуса.

По информации Госавтоинспекции, пострадали 17 человек. Из них троим медпомощь была оказана на месте происшествия. В больницу на скорой увезли 14 человек, один из которых ребенок.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. В ходе проверки сотрудники силового ведомства дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг по пассажироперевозке.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП заинтересовало прокуратуру.