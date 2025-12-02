ДТП с автобусами на М-12 под Арзамасом обернулось доследственной проверкой

Доследственная проверка организована из-за ДТП с двумя автобусами на М-12 в Арзамасском округе, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Вечером 2 декабря на платной трассе столкнулись несколько транспортных средств, включая два автобуса.
По информации Госавтоинспекции, пострадали 17 человек. Из них троим медпомощь была оказана на месте происшествия. В больницу на скорой увезли 14 человек, один из которых ребенок.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. В ходе проверки сотрудники силового ведомства дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при оказании услуг по пассажироперевозке.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП заинтересовало прокуратуру.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+