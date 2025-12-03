Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом

12 человек были доставлены скорой в ЦГБ Арзамаса после столкновения автобусов и фур на трассе М-12. Новыми данными поделился мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем телеграм-канале.
У двоих диагностированы переломы нижних конечностей. Они находятся в среднетяжелом состоянии.
13-летний ребенок получил закрытый перелом руки. Восьми поступившим в больницу оказали первичную помощь в травмпункте - у них ушибы и ссадины различной степени тяжести.
"Все пострадавшие в ДТП размещены в травмцентре нашего города под наблюдение", - добавил Щелоков.
Напомним, что авария произошла около села Костылиха вечером 2 декабря. Некоторым медпомощь оказали на месте, других увезли на скорой.
По факту ДТП проводятся проверки в СК и прокуратуре. Посмотреть на фото с места происшествия можно тут.
