Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом Происшествия

12 человек были доставлены скорой в ЦГБ Арзамаса после столкновения автобусов и фур на трассе М-12. Новыми данными поделился мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем телеграм-канале.

У двоих диагностированы переломы нижних конечностей. Они находятся в среднетяжелом состоянии.

13-летний ребенок получил закрытый перелом руки. Восьми поступившим в больницу оказали первичную помощь в травмпункте - у них ушибы и ссадины различной степени тяжести.

"Все пострадавшие в ДТП размещены в травмцентре нашего города под наблюдение", - добавил Щелоков.

Напомним, что авария произошла около села Костылиха вечером 2 декабря. Некоторым медпомощь оказали на месте, других увезли на скорой.

По факту ДТП проводятся проверки в СК и прокуратуре. Посмотреть на фото с места происшествия можно тут.