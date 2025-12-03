Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Происшествия

Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом

03 декабря 2025 07:24 Происшествия
Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом

12 человек были доставлены скорой в ЦГБ Арзамаса после столкновения автобусов и фур на трассе М-12. Новыми данными поделился мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем телеграм-канале. 

У двоих диагностированы переломы нижних конечностей. Они находятся в среднетяжелом состоянии. 

13-летний ребенок получил закрытый перелом руки. Восьми поступившим в больницу оказали первичную помощь в травмпункте - у них ушибы и ссадины различной степени тяжести. 

"Все пострадавшие в ДТП размещены в травмцентре нашего города под наблюдение", - добавил Щелоков. 

Напомним, что авария произошла около села Костылиха вечером 2 декабря. Некоторым медпомощь оказали на месте, других увезли на скорой

По факту ДТП проводятся проверки в СК и прокуратуре. Посмотреть на фото с места происшествия можно тут

Теги:
Арзамас ДТП М-12
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных