Мэр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом

Тяжелых среди пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Щелоков.
Авария произошла вечером 2 декабря около села Костылиха. В результате пострадали 17 человек, 14 из которых госпитализированы в Центральную горбольницу Арзамаса.
По данным Щелокова, пострадавшие находятся в легкой и средней тяжести. "Олег Юрьевич Курахтанов (главврач ЦГБ. - Прим. ред.) занимается", - уточнил чиновник.
Также власти направили к месту ДТП водителей транспортного предприятия, чтобы забрать с трассы 106 человек. Их временно разместят в гостинице.
Ранее сообщалось, что произошедшим заинтересовались прокуратура и СК.
