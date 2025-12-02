Мэр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом Происшествия

Тяжелых среди пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Щелоков.

Авария произошла вечером 2 декабря около села Костылиха. В результате пострадали 17 человек, 14 из которых госпитализированы в Центральную горбольницу Арзамаса.

По данным Щелокова, пострадавшие находятся в легкой и средней тяжести. "Олег Юрьевич Курахтанов (главврач ЦГБ. - Прим. ред.) занимается", - уточнил чиновник.

Также власти направили к месту ДТП водителей транспортного предприятия, чтобы забрать с трассы 106 человек. Их временно разместят в гостинице.

Ранее сообщалось, что произошедшим заинтересовались прокуратура и СК.