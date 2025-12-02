Опубликованы фото с места массового ДТП на М-12 в Арзамасском округе

Фото:
Появились фото с места жуткого ДТП с автобусами в Арзамасском округе. Кадрами поделились в Госавтоинспекции и прокуратуре Нижегородской области.
Авария произошла на платной трассе М-12 "Восток" вечером 2 декабря. В результате происшествия пострадали 17 человек, 14 из которых госпитализировали в Центральную горбольницу Арзамаса.
По информации мэра Арзамаса Александра Щелокова, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Ими занимается лично главврач медучреждения.
После ДТП на трассе остались более 100 человек из двух автобусов. Их решено временно разместить в гостинице.
На месте работают сотрудники ГИБДД и аварийно-спасательные службы. Их действия контролирует прокуратура.
Также сообщалось, что в СК организовали доследственную проверку.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+