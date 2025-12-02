Опубликованы фото с места массового ДТП на М-12 в Арзамасском округе Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Появились фото с места жуткого ДТП с автобусами в Арзамасском округе. Кадрами поделились в Госавтоинспекции и прокуратуре Нижегородской области.

Авария произошла на платной трассе М-12 "Восток" вечером 2 декабря. В результате происшествия пострадали 17 человек, 14 из которых госпитализировали в Центральную горбольницу Арзамаса.

По информации мэра Арзамаса Александра Щелокова, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Ими занимается лично главврач медучреждения.

После ДТП на трассе остались более 100 человек из двух автобусов. Их решено временно разместить в гостинице.

На месте работают сотрудники ГИБДД и аварийно-спасательные службы. Их действия контролирует прокуратура.

Также сообщалось, что в СК организовали доследственную проверку.