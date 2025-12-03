Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря Общество

Фото: ЦОДД

Остановку и стоянку авто запретят на участке улицы Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать на отрезке от Студеной улицы до Тверской. Сейчас на данном участке едва ли можно разъехаться из-за припаркованных машин.

Водителей просят заранее переставить свои авто. В противном случае транспортные средства будут в принудительном порядке перемещены на штрафстоянку. Придется звонить по номеру 417-17-07, чтобы узнать, куда именно дели машину.

Ранее выяснилось, что парковку запретят на участке улицы Белинского напротив ТЦ "Небо".

Также мы рассказывали, что до середины марта будут вводится ограничения на парковку на центральных улицах города. Это связано с необходимостью убирать снег.