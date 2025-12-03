Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2025 18:06Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:27Аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в начале зимы
03 декабря 2025 17:12Почти 39 тысяч пациентов приняли в "Поездах здоровья" в январе-ноябре 2025 года
03 декабря 2025 17:00Дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года
03 декабря 2025 16:29Диетолог Пичугина дала советы по составлению новогоднего меню
03 декабря 2025 16:21Владимир Путин исполнит мечты трех детей в рамках "Ёлки желаний"
03 декабря 2025 15:56Еще одну модульную казарму для военных построили в Нижегородской области
03 декабря 2025 15:40Проезд в автобусе №303 "Нижний Новгород — Бор" подорожает с 8 декабря
03 декабря 2025 15:12T2 вновь дарит новогодние подарки – теперь каждому
Общество

Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря

03 декабря 2025 18:06 Общество
Парковку запретят на участке Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря

Фото: ЦОДД

Остановку и стоянку авто запретят на участке улицы Славянской в Нижнем Новгороде с 24 декабря. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать на отрезке от Студеной улицы до Тверской. Сейчас на данном участке едва ли можно разъехаться из-за припаркованных машин. 

Водителей просят заранее переставить свои авто. В противном случае транспортные средства будут в принудительном порядке перемещены на штрафстоянку. Придется звонить по номеру 417-17-07, чтобы узнать, куда именно дели машину.

Ранее выяснилось, что парковку запретят на участке улицы Белинского напротив ТЦ "Небо".

Также мы рассказывали, что до середины марта будут вводится ограничения на парковку на центральных улицах города. Это связано с необходимостью убирать снег.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район ограничения Парковка
Поделиться:
Новости по теме
02 декабря 2025 13:43Опубликованы фото дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 18:50Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных