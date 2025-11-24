Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Происшествия

Киберполиция предупредила о схемах мошенничествах в игре Roblox

24 ноября 2025 12:20 Происшествия
Киберполиция предупредила о схемах мошенничествах в игре Roblox

Фото: с сайта unsplash.com

В 2025 году правоохранительные органы зафиксировали около тысячи случаев мошенничества в сфере компьютерных игр. Наибольшее количество инцидентов было зафиксировано на платформе Roblox (6+), сообщает 360.ru со ссылкой на данные киберполиции.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники часто используют привлекательные видеоматериалы, которые создают иллюзию ограниченности предложений или обещают фейковые раздачи. Они вступают в контакт с детьми прямо в игре или через игровые чаты, представляясь организаторами конкурсов или продавцами выгодных сделок.

Другим популярным методом является продажа так называемых одноразовых Game Pass, которые не предоставляют никаких реальных преимуществ для игрового процесса. Также продаются игровые костюмы, якобы дающие персонажу способность становиться невидимым, хотя на самом деле это лишь визуальный эффект.

Мошенники также активно используют ссылки, якобы предоставляющие доступ к бесплатным Robux — внутренней валюте Roblox. Эти сайты имитируют официальный интерфейс платформы, запрашивают у пользователей логины, пароли или данные банковских карт, после чего блокируют аккаунты и списывают денежные средства.

Ранее сообщалось, что виртуальный Нижний Новгород появился в Roblox.

Дети Интернет Мошенничество
