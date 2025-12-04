Онкологи ФМБА проведут бесплатный прием для нижегородцев

Фото:
Жители Нижегородской области получат возможность пройти бесплатную консультацию у ведущих специалистов в области онкологии 11 и 12 декабря. Об этом сообщили в социальных сетях Приволжского окружного медицинского центра.
Консилиум проведут эксперты Федерального центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА на базе клинической больницы № 3 ПОМЦ. Встречи с пациентами пройдут по адресу: улица Маршала Воронова, 20А.
По итогам консультации врачи смогут направить пациентов на бесплатное лечение злокачественных новообразований с использованием современных методов ядерной медицины. Среди них — протонная лучевая терапия и радионуклидная терапия с применением радиофармацевтических препаратов.
Принять участие в консилиуме приглашают нижегородцев с подтвержденными диагнозами опухолей. В частности, речь идет о новообразованиях головного мозга, молочной железы, легких, щитовидной железы, органов головы и шеи, тела и шейки матки, предстательной железы, а также о нейроэндокринных опухолях желудочно-кишечного тракта, единичных метастазах колоректального рака в печени и впервые выявленной злокачественной лимфоме.
Записаться на консультацию можно по телефону: +7 (831) 428-81-88. Количество мест ограничено, поэтому пациентам рекомендовано заранее оформить запись, чтобы успеть попасть на прием в дни проведения консилиума.
Ранее сообщалось, что запущенный рак легкого обнаружили у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода.
